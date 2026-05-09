TÜRKSAT'tan havacılık ve uzay alanında stratejik işbirliği adımı

Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor
Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor
SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı
SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı
Bakan Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitimin 16'da biri okulda geçiyor
Bakan Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitimin 16'da biri okulda geçiyor
Yatırımcı Nisan'da borsada güldü, altın ve dövizde kaybetti
Yatırımcı Nisan'da borsada güldü, altın ve dövizde kaybetti
Prof. Afyoncu: 3 çocuğu olan anneye memur gibi maaş verilmeli
Prof. Afyoncu: 3 çocuğu olan anneye memur gibi maaş verilmeli
Gökhan Böcek: CHP'li vekiller susmam için cezaevine geldi
Gökhan Böcek: CHP'li vekiller susmam için cezaevine geldi
Tüketicilerin büyük çoğunluğu bilmiyor: Son Tüketim Tarihi mi, TETT mi?
Tüketicilerin büyük çoğunluğu bilmiyor: Son Tüketim Tarihi mi, TETT mi?
Bilirkişi inceledi, not yükseldi: 'Kasıtlı düşük not' davasını öğrenci kazandı
Bilirkişi inceledi, not yükseldi: 'Kasıtlı düşük not' davasını öğrenci kazandı
Borsada rekor tazeledi: BIST 100'den 15.062 puanlık kapanış
Borsada rekor tazeledi: BIST 100'den 15.062 puanlık kapanış
İŞKUR'da dikkat çeken tablo: İşe alımlar arttı, iş arayan sayısı yükseldi
İŞKUR'da dikkat çeken tablo: İşe alımlar arttı, iş arayan sayısı yükseldi
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor
Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması
38 kız öğrenciyi taciz eden öğretim görevlisi hakkında yeni gelişme
38 kız öğrenciyi taciz eden öğretim görevlisi hakkında yeni gelişme
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TÜRKSAT'tan havacılık ve uzay alanında stratejik işbirliği adımı

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, ROKETSAN ile uydu haberleşme altyapısına yönelik yeni bir sözleşme imzaladıklarını ve KOSGEB ile yapılan protokol kapsamında da savunma, havacılık, uzay sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'lere, Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda başvuru şartlarından muafiyet imkanı sağlanacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 14:13, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 14:14
Yazdır
TÜRKSAT'tan havacılık ve uzay alanında stratejik işbirliği adımı

Atalay, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" çerçevesinde, ROKETSAN ve KOSGEB ile imzaladıkları işbirliği protokollerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin uzay ve uydu teknolojilerinde bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında ROKETSAN ile yürütülen işbirliğinin somut projelerle derinleştiğini bildiren Atalay, IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı çerçevesinde Temmuz 2025'te ROKETSAN ile Milli Uzay Programı odağında kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzaladıklarını anımsattı.

Bu işbirliğinin detayları hakkında bilgi veren Atalay, anlaşmanın Türkiye'nin uzay aracı ve uydu fırlatma ihtiyaçlarının bağımsız şekilde karşılanmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi, uydu haberleşme altyapısına ait mimarinin kurgulanmasına dair çözümler üretilmesi, yerli ve milli uzay teknolojilerinin geliştirilmesi için ortak AR-GE projelerinin gerçekleştirilmesi, uydu ve fırlatma sistemlerinin test ve entegrasyon süreçlerinde ortak çalışmalar yapılması gibi stratejik başlıklar içerdiğini hatırlattı.

Atalay, söz konusu anlaşmanın somut çıktılarının üretilmeye başlandığını belirterek, "ROKETSAN ile yaptığımız işbirliği kapsamında özellikle uydu haberleşme altyapısına ait mimarinin kurgulanmasına yönelik çözümler geliştirilmesi amacıyla yeni bir sözleşme imzaladık." dedi.

Bu çalışmaların Türkiye'nin stratejik hedeflerine ve kurumların teknoloji geliştirme vizyonuna hizmet edeceğine işaret eden Atalay, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde yerli ve milli kapasitesini artırmaya yönelik işbirliklerinin gelecek dönemde daha da genişletileceğini vurguladı.

Başvuru şartlarından muafiyet imkanı

TÜRKSAT'ın KOSGEB ile imzaladığı işbirliği protokolüne de değinen Atalay, "KOSGEB ile yaptığımız protokol kapsamında savunma, havacılık ve uzay alanında yerlileştirme çalışmaları çerçevesinde, dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir mekanizma oluşturuldu. Anlaşma kapsamında TÜRKSAT ile işbirliği yapan KOBİ'ler, KOSGEB destekleriyle güçlendirilecek ve bu firmaların üretim standartları ana sanayinin seviyesine yükseltilecek." ifadelerini kullandı.

Atalay öte yandan, anlaşmanın işletmelerin Kapasite Geliştirme Destek Programı'na başvuru şartlarından muafiyet imkanından yararlandırılmasına ilişkin taraflar arasındaki işbirliği süreçlerini kapsadığını da aktardı.

Kapasite Geliştirme Destek Programı

Kapasite Geliştirme Destek Programı, imalat, telekomünikasyon ve bilgisayar programlama gibi sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin verimliliğini, üretim kapasitesini ve kurumsal yetkinliklerini artırmayı hedefleyen proje bazlı bir destek mekanizması olarak uygulanıyor.

Program kapsamında işletmelerin personel, makine-teçhizat, yazılım, hizmet alımı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarına destek sunuluyor. Bu çerçevede, işletmelere azami 36 ay vadeli ve 20 milyon lira üst limitli finansmana erişim imkanı sağlanırken, söz konusu finansmanın faiz veya kar payının 20 puanlık kısmı geri ödemesiz olarak destekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber