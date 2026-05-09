Belçika Kraliçesi Mathilde'den 14 yıl sonra Türkiye'ye önemli ziyaret

Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Bakan Ersoy: Mersin, eşsiz bir açık hava müzesidir
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Akıllı telefonlara 12 taksit geliyor
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Motorine indirim geldi, tabela değişti
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 11 kişi tutuklandı
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor
Tek maaşlı polislere lojmanda öncelik verilecek, 2027'de fazla mesai geliyor
SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı
SGK Antalya'da 200 bin euro rüşvet iddiası: İdari uygulamalar kafa karıştırdı
Bakan Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitimin 16'da biri okulda geçiyor
Bakan Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitimin 16'da biri okulda geçiyor
Yatırımcı Nisan'da borsada güldü, altın ve dövizde kaybetti
Yatırımcı Nisan'da borsada güldü, altın ve dövizde kaybetti
Prof. Afyoncu: 3 çocuğu olan anneye memur gibi maaş verilmeli
Prof. Afyoncu: 3 çocuğu olan anneye memur gibi maaş verilmeli
Gökhan Böcek: CHP'li vekiller susmam için cezaevine geldi
Gökhan Böcek: CHP'li vekiller susmam için cezaevine geldi
Tüketicilerin büyük çoğunluğu bilmiyor: Son Tüketim Tarihi mi, TETT mi?
Tüketicilerin büyük çoğunluğu bilmiyor: Son Tüketim Tarihi mi, TETT mi?
Bilirkişi inceledi, not yükseldi: 'Kasıtlı düşük not' davasını öğrenci kazandı
Bilirkişi inceledi, not yükseldi: 'Kasıtlı düşük not' davasını öğrenci kazandı
Borsada rekor tazeledi: BIST 100'den 15.062 puanlık kapanış
Borsada rekor tazeledi: BIST 100'den 15.062 puanlık kapanış
İŞKUR'da dikkat çeken tablo: İşe alımlar arttı, iş arayan sayısı yükseldi
İŞKUR'da dikkat çeken tablo: İşe alımlar arttı, iş arayan sayısı yükseldi
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor
Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması
38 kız öğrenciyi taciz eden öğretim görevlisi hakkında yeni gelişme
38 kız öğrenciyi taciz eden öğretim görevlisi hakkında yeni gelişme
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Belçika Kraliçesi Mathilde'den 14 yıl sonra Türkiye'ye önemli ziyaret

Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki üst düzey "Ekonomik Misyon" heyeti, 10-14 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor. 428 özel sektör temsilcisinin yer alacağı ziyarette; enerji, savunma, havacılık, lojistik, sağlık, teknoloji ve bankacılık gibi stratejik sektörlerde yatırım ve iş birliği fırsatları masaya yatırılacak.

Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 13:00, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 12:45
Yazdır
Belçika Kraliçesi Mathilde'den 14 yıl sonra Türkiye'ye önemli ziyaret

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Belçika ilişkilerinin güçlendirilmesi adına Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığında, 10-14 Mayıs 2026 tarihlerinde, Türkiye'ye bir "Ekonomik Misyon" ziyareti gerçekleştirilecek.

Ekonomik Misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek heyette, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile 428 özel sektör temsilcisi yer alacak.

Ekonomik Misyon ziyareti vesilesiyle,

-Son dönemde ivme kazanan Türkiye-Belçika ilişkilerinin, iş birliği alanlarının da çeşitlendirilmesiyle, daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak iradenin ortaya koyulması,

-Türkiye ve Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması,

-Bu kapsamda, enerji, savunma sanayii, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme başta olmak üzere kilit sektörlerde yatırım ve iş fırsatlarının değerlendirilmesi, firma ziyaretleri düzenlenmesi ve ikili görüşmeler ile firmalar arası (B2B) temasların gerçekleştirilmesi,

-Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu'nun düzenlenmesi,

-İki ülke özel sektörleri arasındaki anlaşmaların yanı sıra savunma, havacılık ve sosyal güvenlik alanlarında hükümetlerarası anlaşma ve belgelerin imzalanması,

-Belçika'nın ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılarda bulunan ve Belçika toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelen Belçika'daki Türk toplumunun başarılarının vurgulanması öngörülüyor.

Ekonomik Misyon heyetinde yer alan Bakanların Türk mevkidaşlarıyla görüşmeleri; heyetin ayrıca İstanbul ve Ankara'da çeşitli kamu ve özel sektör temsilcileriyle temaslarda bulunması planlanıyor.

Belçika'da 300 bin Türk vatandaşı yaşıyor

Türkiye ve Belçika arasında iyi düzeyde seyreden ilişkiler, bölgesel ve küresel ölçekteki son gelişmelerin de etkisiyle ivme kazanmış olup, son dönemde daha yakın iş birliğini amaçlayan temasların arttığı görülüyor.

Bu çerçevede yapılan görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin geleceğinde önemli rol oynayacak olan ekonomi/ticaret, savunma, enerji ve bağlantısallık gibi pek çok alanda iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi, yeni ortaklıklar tesis edilmesi ve ortak sınamalar karşısında NATO ve AB çerçevesinde iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruluyor.

Türkiye-Belçika arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılında 9,2 milyar Dolar olarak gerçekleşirken (ihracat: 5 milyar Dolar ihracat; İthalat: 4,2 milyar Dolar). 2002-Ocak 2026 döneminde Türkiye'ye yapılan Belçika yatırımı 9,3 milyar Dolar oldu. Aynı dönemde Belçika'ya gerçekleşen Türk yatırımı ise 490 milyon Dolar olarak gerçekleşti.

Belçika'da yaşayan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşı, iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi görmekte, Belçika'nın ekonomik ve sosyal hayatına kayda değer katkı yapıyor.

En son 2012'de ziyaret gerçekleşmişti

Belçika'nın yılda iki kez düzenlediği Ekonomik Misyonları, Belçika sisteminde önem taşıyan ve siyasi boyutu güçlü olan ekonomi diplomasisi faaliyetleri olurken, misyon ziyaretlerinde ev sahibi ülke ile ikili ekonomik ilişkilerin kilit sektörlerini merkeze alan birçok etkinlik düzenlenerek, iş birliğinin geliştirilmesi için somut adımlar atılıyor.

Belçika'dan daha önce Türkiye'ye 2012 yılında bir Ekonomik Misyon ziyareti düzenlenmiş olup, söz konusu Misyona Kral Philippe o dönem Veliaht Prens unvanı ile başkanlık etmiş, Kraliçe Mathilde de kendisine Prenses unvanıyla eşlik etmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber