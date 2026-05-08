Tüketicilerin büyük çoğunluğu bilmiyor: Son Tüketim Tarihi mi, TETT mi?

Gıda alışverişinde ambalaj üzerindeki tarih bilgileri, çoğu zaman yalnızca bir uyarı gibi algılansa da aslında her biri farklı teknik amaca hizmet ediyor. Bitki Bazlı Gıdalar Derneği (BİTKİDEN) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ, 10 tüketiciden 8'inin Son Tüketim Tarihi (STT) ile Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) arasındaki hayati farkı bilmediğini ortaya koydu. Akdağ'a göre bu bilgisizlik, hem ciddi gıda israfına hem de hatalı tüketim alışkanlıklarına neden oluyor.

STT Bir Güvenlik Sınırıdır

Ebru Akdağ, et, süt ve balık gibi çabuk bozulabilen ürünlerde kullanılan STT'nin bir "güvenlik tarihi" olduğunun altını çizdi. Bu ürünlerin bozulduğunda insan sağlığı için risk oluşturduğunu belirten Akdağ, "Son tüketim tarihi geçmiş bir ürünü asla tüketmemeli ve zaten mevzuata göre de satışına izin verilmemesi gerekir" uyarısında bulundu.

TETT Geçen Ürün Hemen Çöpe mi Atılmalı?

Bakliyat, makarna ve konserve gibi dayanıklı ürünlerde kullanılan TETT'nin ise bir "kalite göstergesi" olduğunu ifade eden Akdağ, şu kritik bilgiyi paylaştı: "Bu tarih aslında ürünün tat, koku, kıvam gibi özelliklerini en üst düzeyde koruduğu dönemi ifade eder. Uygun koşullarda saklandıysa, ambalajında ve kokusunda bir problem yoksa TETT geçen bir ürünü tüketmemizde hiçbir sorun yok."

Gıda İsrafı: Görünmeyen İklim Krizi

Gıda israfının çevresel etkilerine de değinen Akdağ, çarpıcı veriler paylaştı. Küresel gıda israfının %60'ının evlerde gerçekleştiğini ve bu israfın toplam sera gazı emisyonlarının %10'unu oluşturduğunu belirtti. Akdağ, "Eğer gıda israfı bir ülke olsaydı, iklim krizine olumsuz etkileri bakımından ABD ve Çin'den sonra üçüncü büyük ülke olurdu" diyerek konunun ciddiyetini vurguladı.

Tüketiciye Büyük Sorumluluk Düşüyor

Bir ürünün üzerinde STT ve TETT'nin aynı anda bulunamayacağını hatırlatan Ebru Akdağ, tüketicilerin satın alma anında bu detaylara bakması gerektiğini söyledi. Gıdayı çöpe atmanın sadece ürünü değil; üretimde harcanan suyu, enerjiyi ve çiftçi emeğini de israf etmek olduğunu hatırlatan Akdağ, gıda okuryazarlığının bilimsel temellerle yönetilmesinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.