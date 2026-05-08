Sahil Güvenlik ekipleri 4 ayda 1192 kaçak avcılık olayına müdahale etti

Denizlerde müdahale edilen birçok olayda kişilerin güvenliğine ilişkin çalışmalar yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sudan kurtarma ve tıbbi tahliyenin yanı sıra teknelerin güvenli alana çekilmesi gibi faaliyetler yürütüyor.

Komutanlığın Ocak 2026 istatistiklerine göre, 27 olaya müdahale eden ekipler, 190 kişiyi kurtardı, 8 kişinin cesedini denizden çıkardı. Ayrıca ulaşımı kısıtlı noktalardan 42 kişinin tıbbi tahliyesi yapılırken, 4 tekne de kurtarıldı.

Ekipler, şubatta müdahale ettikleri 30 olayda 181 kişi ile 5 tekneyi kurtarırken, 32 kişinin tıbbi tahliyesini yaptı, 13 kişinin cesedini sudan çıkardı.

Martta ise 28 olaya müdahale eden ekipler, 142 kişi ile 7 tekneyi kurtardı. Çalışmalarda, 24 kişinin tıbbi tahliyesi yapıldı, 16 kişinin cesedine ulaşıldı.

Nisan verilerine göre de 41 olayda 214 kişi ile 13 tekne kurtarılırken, 14 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi, 27 kişinin cesedi sudan çıkarıldı.

Bu kapsamda komutanlık bünyesindeki ekipler yılın 4 ayında toplam 126 olayda 727 kişiyi ve 29 tekneyi kurtardı, ulaşımı kısıtlı noktalardan hava ve deniz unsurlarıyla 112 kişinin tıbbi tahliyesini yaptı. Ayrıca 4 aylık verilere göre, 64 kişinin cesedi denizden çıkarıldı.

Yasa dışı avcılık ve deniz kirliliğiyle mücadele

Deniz kirliliğiyle mücadeleden yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine kadar birçok alanda aktif rol üstlenen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu yıl ocak, şubat, mart ve nisanda da yoğun mesaisini sürdürdü.

Ekiplerce 4 ayda "yasa dışı su ürünleri avcılığı" ile mücadele kapsamında toplam 42 milyon 658 bin 600 lira tutarında 1192 idari para cezası kesildi.

Denizlerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında 29 deniz kirliliği olayının 21'i için toplam 25 milyon 420 bin 649 lira para cezası uygulandı. Bu süreçte 8 kişi veya kurum hakkında da gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birimlere sevk gerçekleştirildi.

Öte yandan, Çevre Kanunu kapsamında, denetimlerde belge ibraz edilemeyen toplam 54 olaya ilişkin tekne ve gemilere 9 milyon 852 bin 328 lira para cezası verildi. 12 olay ise işlemlerinin tamamlanması için ilgili kurumlara yönlendirildi.

Türk boğazlarında seyir güvenliğinin sağlanması amacıyla da ekipler, yılın 4 ayında 114 gemiye geçişleri sırasında refakat etti.