8 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MESS tarafından düzenlenen "İş Güvenliğinin Yıldızları" ödül töreni programına iştirak edecek.

(İstanbul/13.45)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler" paneline katılacak.

(Hatay/09.45)

3- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile görüşecek, partisinin il başkanlığını ve SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/10.35/11.45/14.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Fen Bahçeleri" Türkiye'nin Bilim Projesi tanıtımı ile Hikmet Avcı Anaokulu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İzmir/10.00/11.30)

5- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Bitlis Eren Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık ve Tıp Bilimleri Kongresi'ne katılacak.

(Bitlis/11.30/14.00)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İZELTAŞ fabrikasını ziyaret edecek, partisinin il başkanlığında basın açıklaması yapacak, İzmir Teşkilat Başkanı Murat Beydoğan'ın oğlunun nikahına iştirak edecek.

(İzmir/11.00/14.15/17.45)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Akdeniz Bölgesi 3 Kademe Sosyal Politikalar Başkanları Genişletilmiş Bölge Toplantısı'na katılacak, ziyaretlerde bulunacak.

(Antalya/10.00/18.00)

8- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Silivri Dayanışma Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma, Uzay ve Havacılık Alanında Tedarikçileri Geliştirmeye Yönelik İşbirliği İmza Töreni'ne, Terminal İstanbul x SSCI, İnovasyon ve Yatırım Forumu'na ve Turkcell Yarının Teknoloji Liderleri Ödül Töreni 2026'ya katılacak.

(İstanbul/11.00/12.30/20.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Sektör Toplantısı katılacak, AK Parti ve MHP Yalova İl Başkanlıklarına ziyarette bulunacak, Marmara Su Ürünleri Denetim ve Kontrol Merkezi açılış programına katılacak, süs bitkileri üreticilerini ziyaret edecek, Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretimi Geliştirme Projeleri Temin Töreni'ne katılacak ve Türkiye Ulusal Geofit Gen Bankası'nı ziyaret edecek.

(Yalova/09.30/10.15/11.40/12.30/14.00/15.35/16.30/17.10)

4- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı İhracat Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/09.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret edecek, TÜRKSAT AŞ ile KOSGEB arasındaki işbirliği protokolünün imza törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı sanayi üretim endeksi verileri ile nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

2- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmanlı tarihinin hacimli kaynaklarından, 13 eserden oluşan "Şaka'ik-ı Nu'maniyye Çeviri ve Zeyilleri Külliyatı"nın, 18 cilt olarak tamamlanması münasebetiyle Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/14.30)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek ile basın açıklaması yapacak, 2. Polonya-Türkiye Rektörler Forumu'nun açılışı ile Türkiye ile Polonya Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Gdansk/10.00/10.15/12.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliğe ziyarette bulunacak, Akçaabat Belediyesi Yüzme Havuzu ve Arsin Spor Kompleksi İlçe Stadı'nın açılışını yapacak, Büyükşehir Belediyesi ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Trabzon Üniversitesinin açık spor sahalarında buluşmaya katılacak, Fuat Sezgin Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret edecek.

(Trabzon/10.00/10.30/15.00/16.00/16.30/17.30/18.00)

2- Basketbol Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris ekibine konuk olacak.

(Kaunas/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftası, Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol karşılaşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

4- Nesine 3. Lig play-off etabında 2. tur rövanş maçları oynanacak.

5- Türkiye Hentbol Federasyonu 50 Yıl Federasyon Kupası'nın erkekler ile kadınlar finaline kalan takımların başantrenör ve kaptanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek basın toplantısı, Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/14.30)