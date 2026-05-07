Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor

NTV'de yer alan habere göre 12. Yargı Paketi çalışmaları kapsamında toplumun geniş kesimlerini doğrudan etkileyen düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Süresiz nafakanın kaldırılmasından yargılama sürelerinin kısaltılmasına, hobi bahçesi davalarından gündüz kuşağı programlarına kadar pek çok alanda adım atılması bekleniyor.

Süresiz Nafaka Sona Eriyor: Boşanmada Yeni Dönem

Edinilen bilgilere göre süresiz nafaka uygulaması kaldırılıyor. Nafaka süresinin alt sınırı 5 yıl olarak belirleniyor. Uzun süreli evliliklerde hakime takdir yetkisi tanınacak; bu durumda evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Buna göre örneğin 20 yıllık bir evlilikten sonra en fazla 10 yıl nafakaya hükmedilebilecek. Pakette ayrıca eşlerin fiilen ayrı yaşamasının boşanma sebebi sayılması da gündemde.

Duruşmalar Arasındaki Süre En Fazla 3 Ay Olacak

Yargılama süreçlerini hızlandırmaya yönelik önemli değişiklikler de pakette yer alıyor. Hakimler bundan böyle hukuki konuların tespitinde bilirkişiye başvuramayacak. Duruşmalar arasındaki süre ise en fazla 3 ay olarak sınırlandırılıyor. Bu sürenin aşılması halinde hakimin yazılı gerekçe sunması zorunlu hale gelecek.

Gündüz Kuşağı Programlarına İçerik Düzenlemesi

Televizyonların gündüz yayın kuşaklarını doğrudan etkileyen bir düzenleme de paketin gündeminde. Kaynaklara göre gündüz kuşaklarında yargılama niteliği taşıyan program içeriklerine yönelik kısıtlayıcı bir çalışma yürütülüyor.

100 Bini Aşkın Hobi Bahçesi Davasına Çözüm Arayışı

Tarım arazilerindeki kaçak yapılaşma sorununu çözmek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yönetmelik hazırlığı başlatılmıştı. Kaynaklara göre yargıya yansıyan hobi bahçesi davası sayısı 100 bini aşmış durumda. Yetkili kaynaklar bu sorunun 12. Yargı Paketi kapsamında ele alınacağını ve çözüme kavuşturulacağını belirtti.