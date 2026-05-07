Ormanlara girişte ilk yasak haberi geldi

Antalya'da 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlara girişler yasaklanıyor.

İlk yasak, Antalya Valiliği'nden geldi.

Valilik tarafından 2026/3 Sayılı Orman Yangınlarını Önleme Genelgesi yayımlandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin imzasıyla yayımlanan genelge kapsamında 1 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı.

Piknik ve mesire alanlarında mangal ve semaver yasaklandı

Genelgede belirlenen piknik ve mesire alanlarında ise 31 Ekim'e kadar 21.00-08.30 saatleri arasında mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasak olduğu belirtildi. Denetimlerin genel kolluk kuvvetleri, orman muhafaza memurları, zabıta ve özel güvenlik ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirileceği, kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.

ANONSLARLA UYARILAR YAPILDI

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri ise Sorgun Çamlığı'nda devriye görevi yaparak, vatandaşları anonslarla ve sözlü olarak uyardı.

Aşağıdaki yere giriş izni vardır. Ancak burada piknik yaparken ateş yapmak yasaktır. Aşağıdaki listenin dışında kalan alanlarda ise ormanlara giriş yasaktır.

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN PARKLARI VE GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANLARI LİSTESİ

SIRA NO İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ORMAN PARKI ADI

1 Akseki Akseki Akseki

2 Akseki Akseki Boriçi

3 Akseki Akseki Çambeleni

4 Akseki Akseki Çamlık

5 Akseki Akseki Gökçebel

6 Akseki İbradı Hisartepe

8 Akseki Akseki Ketenderesi

9 Akseki Akseki Oymapınar Barajı

7 Akseki İbradı Üzümdere

10 Alanya Alanya Akçatepe

11 Alanya Alanya Alanya

12 Alanya Alanya Avsallar

13 Alanya Alanya Bilaller

14 Alanya Alanya Çandırtepe

15 Alanya Alanya Çinioğlu

16 Alanya Alanya Demirtaş

17 Alanya Alanya Gedevet

18 Alanya Alanya Gökçebelen

19 Alanya Alanya Hıdırellez

20 Alanya Alanya Kargıçayı

21 Alanya Alanya Kestel

22 Alanya Alanya Konaklı

23 Alanya Alanya Okurcalar-1

24 Alanya Alanya Okurcalar-2

25 Alanya Alanya Payallar Soğukpınar

26 Alanya Alanya Sapadere

27 Alanya Alanya Sapakhan

28 Alanya Alanya Sedre

29 Alanya Alanya Tırılar

30 Alanya Alanya Türkler

31 Alanya Alanya Ulaş

32 Alanya Alanya Yeşilköy

33 Antalya Aksu Aksu

34 Antalya Aksu Anadolupark

35 Antalya Kepez Antalya

52 Antalya Muratpaşa Antalya Millet Ormanı (Varsak)

36 Antalya Aksu Bayraklı Tepe

37 Antalya Muratpaşa Denizim Park

38 Antalya Kepez Duraliler-3

39 Antalya Muratpaşa Düden Şelalesi

40 Antalya Konyaaltı Efeler Park

41 Antalya Döşemealtı Ekşili

42 Antalya Döşemealtı Ekşili Göleti

54 Antalya Kepez Göçerler

43 Antalya Döşemealtı Hatipler

44 Antalya Kepez Kepez

45 Antalya Kepez Kepezbaşı

46 Antalya Kepez Kındıra

47 Antalya Kepez Kirişçiler

48 Antalya Konyaaltı Konyaaltı

49 Antalya Aksu Kurşunlu

50 Antalya Kepez Ören

51 Antalya Aksu Şehit Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir

53 Antalya Konyaaltı Teksarnıç

55 Antalya Aksu Topallı

56 Antalya Döşemealtı Yeşilbayır

58 Elmalı Elmalı Avlan Gölü

59 Elmalı Elmalı Küçüksöğle

60 Finike Finike Asarönü

61 Finike Finike Barbaros Hayrettin Koyu

57 Finike Finike Çağıllı

62 Finike Finike Dalyan

64 Finike Finike Kızılkaya

63 Finike Finike Ördübek

65 Gazipaşa Gazipaşa Burhan

66 Gazipaşa Gazipaşa Fener

67 Gazipaşa Gazipaşa Gazipaşa

68 Gazipaşa Gazipaşa Halil Limanı

69 Gazipaşa Gazipaşa Yalan Dünya Mağarası

70 Gündoğmuş Gündoğmuş Alara Şelalesi

71 Gündoğmuş Gündoğmuş Pınarbaşı

72 Kaş Kaş Akçagerme

73 Kaş Kaş Akçam

74 Kaş Kaş Bezirgan

75 Kaş Kaş Çavdır

76 Kaş Kaş Gelemiş

77 Kaş Kaş Gırdavlı Tepe

78 Kaş Kaş Gökseki

79 Kaş Kaş İnceboğaz

80 Kaş Kaş Kalkan

81 Kaş Kaş Kaputaş

82 Kaş Kaş Kınık

83 Kaş Kaş Kırıklı

84 Kaş Kaş Ova

85 Kaş Kaş Panorama

86 Kaş Kaş Pınarbaşı

87 Kaş Kaş Sarılar-1

88 Kaş Kaş Sarılar-2

89 Kaş Kaş Seyirçam

90 Kaş Kaş Seyirtepe

91 Kaş Kaş Seyretçakıl

92 Kaş Kaş Yeşilköy

93 Konyaaltı Konyaaltı Akdamlar

94 Konyaaltı Konyaaltı Andızle Tepe

95 Konyaaltı Kemer Arslanbucak-1

96 Konyaaltı Konyaaltı Bahtılı

97 Konyaaltı Kemer Beldibi-1

98 Konyaaltı Kemer Beldibi-2

99 Konyaaltı Kemer Beldibi-4

100 Konyaaltı Konyaaltı Belenbaşı

101 Konyaaltı Konyaaltı Boğaçayı

102 Konyaaltı Konyaaltı Çağlarca

103 Konyaaltı Konyaaltı Çakırlar

104 Konyaaltı Kemer Çamdağı

105 Konyaaltı Kemer Çeşmedibi

106 Konyaaltı Kemer Esentepe

107 Konyaaltı Konyaaltı Gedeller

108 Konyaaltı Konyaaltı Geyikbayırı

109 Konyaaltı Konyaaltı Gökdere-1

110 Konyaaltı Kemer Göynük-1

111 Konyaaltı Kemer Göynük

112 Konyaaltı Döşemealtı Hacı Ahmet Kuyusu

113 Konyaaltı Konyaaltı Hacısekililer

114 Konyaaltı Konyaaltı Kargılıçeşme

115 Konyaaltı Kepez Manzara

116 Konyaaltı Döşemealtı Nebiler

117 Konyaaltı Döşemealtı Orfe

118 Konyaaltı Döşemealtı Ovacık

119 Konyaaltı Konyaaltı Sarısu

120 Konyaaltı Kemer Selçuklu Av Köşkü

121 Konyaaltı Konyaaltı Şeyh Kamil

122 Konyaaltı Kepez Ulupınar

123 Konyaaltı Konyaaltı Üzümcek-2

124 Konyaaltı Döşemealtı Yukarı Karaman

125 Korkuteli Korkuteli Akçatepe

126 Korkuteli Korkuteli Kargalık

127 Korkuteli Korkuteli Seyirpark

128 Korkuteli Korkuteli Yazır-1

129 Korkuteli Korkuteli Yörük Obası

130 Kumluca Kumluca Çakmak

131 Kumluca Kumluca Çavuşköy

132 Kumluca Kumluca Kargılı Dere

133 Kumluca Kumluca Odunluk Tepe

134 Kumluca Kumluca Ortaköy

135 Kumluca Kumluca Sarnıçtepe

136 Kumluca Kumluca Sulutaş

137 Kumluca Kumluca Yazır

138 Manavgat Manavgat Alara-1

139 Manavgat Manavgat Alara-2

140 Manavgat Manavgat Alara-3

141 Manavgat Manavgat Alara-4

142 Manavgat Manavgat Bucakşeyhler

143 Manavgat Manavgat Çamlıtepe

144 Manavgat Manavgat Çenger-1

145 Manavgat Manavgat Çenger-2

146 Manavgat Manavgat Çenger-3

147 Manavgat Manavgat Çenger-4

148 Manavgat Manavgat Çenger-5

149 Manavgat Manavgat Karakaya

150 Manavgat Manavgat Karpuzçayı-1

151 Manavgat Manavgat Karpuzçayı-2

152 Manavgat Manavgat Karpuzçayı-3

153 Manavgat Manavgat Kelez

154 Manavgat Manavgat Kemer

155 Manavgat Manavgat Kızılot-1

156 Manavgat Manavgat Kızılot-2

157 Manavgat Manavgat Kızılot-3

158 Manavgat Manavgat Manavgat Şelalesi

159 Manavgat Manavgat Örenşehir

160 Manavgat Manavgat Sorgun Millet Bahçesi

161 Manavgat Manavgat Türkbeleni

162 Manavgat Manavgat Üçtepeler

163 Manavgat Manavgat Yemişli

164 Serik Serik Akbaş

165 Serik Serik Belek

166 Serik Serik Çığırtkandere

167 Serik Serik İleribaşı

168 Serik Serik Kısık

169 Serik Serik Uçansu

170 Kaş Kaş Topçu Yolu Ekoturizm Alanı

171 Alanya Alanya Sapadere Kanyonu Ekoturizm Alanı

172 Manavgat-Taşağıl Manavgat Selçuklu Kervan Yolu Ekoturizm Alanı

173 Akseki Akseki Oymapınar Barajı Ekoturizm Alanı

174 Alanya-Akseki-Gündoğmuş Alanya-Akseki-Gündoğmuş Keykubad Yolu Ekoturizm Alanı

175 Konyaaltı Konyaaltı-Kemer Likya Yolu (Geyikbayırı-Çıralı Parkuru) Ekoturizm Alanı

176 ANTALYA DKMP ALANYA İncekum TP ÇKA (Çadırlı Kamp Alanı) ve GKA (Günübirlik Kullanım Alanı)

177 ANTALYA DKMP İBRADI Altınbeşik Mağarası ÇKA ve GKA

178 ANTALYA DKMP DÖŞEMEALTI Güllük Dağı MP GKA

179 ANTALYA DKMP DÖŞEMEALTI Güver Kanyonu TP GKA

180 ANTALYA DKMP DÖŞEMEALTI Kocain Mağarası TA (Tabiat Anıtı)

181 ANTALYA DKMP SERİK Zeytintaşı Mağarası TA

182 ANTALYA DKMP AKSU Kurşunlu Şelalesi GKA

183 ANTALYA DKMP MANAVGAT KKMP Büğrüm Köprü GKA

184 ANTALYA DKMP MANAVGAT KKMP Tazı Kanyonu GKA

185 ANTALYA DKMP FİNİKE Mavikent TP ÇKA ve GKA

186 ANTALYA DKMP KEMER Beldibi-4 Günübirlik Kullanım Alanı

187 ANTALYA DKMP KONYAALTI Topçam Günübirlik Kullanım Alanı

188 ANTALYA DKMP KONYAALTI Büyük Çaltıcak Günübirlik Kullanım Alanı

189 ANTALYA DKMP KEMER Kargıcak-1 Günübirlik Kullanım Alanı

190 ANTALYA DKMP KEMER Kargıcak-2 Günübirlik Kullanım Alanı

191 ANTALYA DKMP KEMER Beldibi-2 Günübirlik Kullanım Alanı

192 ANTALYA DKMP KEMER Beldibi-1B 1 Günübirlik Kullanım Alanı

193 ANTALYA DKMP KEMER Beldibi 1B-2 Günübirlik Kullanım Alanı

194 ANTALYA DKMP KEMER Beldibi 1-C Günübirlik Kullanım Alanı

195 ANTALYA DKMP KEMER Göynük Çadırlı Kamp Kullanım Alanı, Büfe, Plaj Faaliyetleri Ve Saha Temizliği

196 ANTALYA DKMP KEMER Çomaklar Çadırlı Ve Kamp Alanı

197 ANTALYA DKMP KEMER Göynük Kanyonu Tur Güzergahı Kapı Girişi Ve Satış Ünitesi

198 ANTALYA DKMP KEMER Üçgen Günübirlik Kullanım Alanı

199 ANTALYA DKMP KEMER Kesmeboğazı-1 Günübirlik Kullanım Alanı

200 ANTALYA DKMP KEMER Kesmeboğazı-2 Günübirlik Kullanım Alanı

201 ANTALYA DKMP KEMER Yarıkpınar Günübirlik Kullanım Alanı

202 ANTALYA DKMP KEMER Çıralı - Yanartaş Mola Noktası Ve Tur Güzergahı Kapı Girişi Ve Büfe

203 ANTALYA DKMP KEMER Beldibi-1 Durak Noktası

204 ANTALYA DKMP KEMER Göynük-2 Durak Noktası

205 ANTALYA DKMP KEMER Göynük-3 Durak Noktası

206 ANTALYA DKMP KEMER Kemer-1 Durak Noktası

207 ANTALYA DKMP KEMER Aslanbucak Yamaç Paraşütü

208 ANTALYA DKMP KEMER Tahtalı Dağı Yamaç Paraşütü

209 ANTALYA DKMP KEMER Kındılçeşme Kamp ve Günübirlik Alanı

Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce belirlenmiş Trekking rotaları ve benzeri parkurlar.