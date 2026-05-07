ENFAL-17 füzesi fuarda ilk kez görücüye çıktı

MKE tarafından alçak irtifada uçan hedeflere karşı geliştirilen ENFAL-17 füzesi ilk kez SAHA EXPO 2026'da görücüye çıktı.

Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 14:30, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 14:33
İstanbul'da kapılarını açan SAHA EXPO 2026 ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.Fuarda yerli üretim birçok yeni hava savunma sistemi tanıtıldı. Onlardan biri Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen ENFAL-17.

- ENFAL-17 füzesi adını Kur'an-ı Kerim'den alıyor

ENFAL-17 füzesi, alçak irtifada uçan hedeflere karşı geliştirildi. İlk kez SAHA EXPO 2026'da görücüye çıkan füze adını Kur'an-ı Kerim'den alıyor.

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) ile entegre çalışabilen ENFAL-17, isabet kalitesi ve isabet yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

EN ÖNEMLİ TEHDİTLERDEN BİRİ DRONLAR

Son dönemlerin en önemli tehditlerinden birisinin insansız hava araçları ve dronlar olduğunu belirten MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, bu tip tehditlere karşı tehditle paralel olarak tedbir geliştirme ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.

Keleş, tedbir geliştirme kapsamında TOLGA YHSS'yi geliştirdiklerini dile getirerek, "TOLGA sistemi radarlardan aldığı görüntüleri yapay zeka destekli komuta kontrol sistemine aktarmak suretiyle, burada hem işin soft-kill tarafında jammerlarla devre dışı bırakma, ondan sonra hard-kill tarafında namlulu silahlarla 12, 20, 35 milimetrelik silahlarla ve bunlarda sırf dronlara özel geliştirilen mühimmatlar kullanmak suretiyle bertaraf edilmesi konusu." dedi.

Bunların yeterli olmadığını vurgulayan Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"- Bunu takviye etmek maksadıyla 3 yeni sistem daha ekleniyor TOLGA'ya. Bunlardan biri lazerle dronları imha edecek, lazer hava savunma sistemi. Bir diğeri mikrodalga. Onun testleri yetişmediği için buraya getiremedik ama fuardan hemen sonra testleri devam ediyor olacak. Mikrodalga, belli bir mesafeye yaklaşmış olan, mikrodalganın gücünün yettiği alana girmiş olan dronların yakılması şeklinde.

- Özellikle sürü saldırıları için çok ciddi bir tedbir o. Bir diğeri de ENFAL-17. ENFAL-17 bir roket sistemi. Özellikle Şahid benzeri dronlara, 30 bin feete kadar etkili olduğu için sadece Şahid benzeri dronlar da değil, aynı zamanda 30 bin feetin altında gelen her türlü tehdit, buna stand-off mühimmatı, taarruz helikopterlerini de ekleyebiliriz veya çok alçak irtifa gelen insanlı hava tehditlerini ekleyebiliriz. Bütün bu tehditlere karşı tedbir olmak üzere geliştirdiğimiz bir sistem."

"TEHDİT UCUZSA TEDBİRİN DE UCUZ OLMA MECBURİYETİ VAR"

MKE Genel Müdürü Keleş, ENFAL-17'nin tüm tehditlere karşı tedbir olmak üzere geliştirilen sistem olduğunu vurgulayarak, "Bu sistemin iki tane temel özelliği var. Birincisi isabet kalitesi, yani isabet oranının yüksekliği. İkincisi de EBU oluşu, yani 'etkili, basit, ucuz' bir sistemi olması. Emsallerine göre sekizde bir daha düşük maliyette. Çünkü tehdit düşük maliyette, dolayısıyla çözümü de düşük maliyette olma mecburiyeti var." ifadesini kullandı.

Keleş, şöyle devam etti:

"- En son İran Savaşı'nda Körfez ülkelerinin basit Şahid dronlara bile Patriot atmak zorunda kaldıkları ve bunların katlandıkları maliyeti, artı stok yönetme güçlüğünü görmüş olduk. Dolayısıyla eğer tehdit ucuzsa tedbirin de ucuz olma mecburiyeti var. ENFAL-17 böyle bir ihtiyacı karşılıyor.

- ENFAL-17 adını bu roket sistemine verdik ama aslında bu TOLGA sisteminin bir parçası. Dolayısıyla ENFAL-17 adıyla yüklediğimiz anlam aslında TOLGA'nın tamamına yüklenen bir misyon."

TOLGA sisteminin, manevi motivasyonla da desteklenmiş bir savunma sistemi olduğuna işaret eden Keleş, bunun Savunma Sanayii İcra Komitesi'nden de geçtiğini, normal tedarik süreçlerinin devam ettiğini, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının toplandığını aktardı.

