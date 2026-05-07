Altın ve gümüş kritik eşiği aştı: Kriptoda büyük ralli başlıyor mu?

Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Sponsorlu İçerik
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Hava 4 derece daha ısınacak
Hava 4 derece daha ısınacak
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
GİB: Akaryakıtta vergi kaybının 600 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor
GİB: Akaryakıtta vergi kaybının 600 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı
CHP'nin kurultay davası Temmuz'a ertelendi, borsa yükseldi
CHP'nin kurultay davası Temmuz'a ertelendi, borsa yükseldi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın ve gümüş kritik eşiği aştı: Kriptoda büyük ralli başlıyor mu?

Altın, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yönelik iyimserliğin değerlendirilmesiyle, mart sonundan bu yana en büyük günlük yükselişin yaşayarak kritik eşiği aştı. Kripto paralarda ise büyük rallinin sinyalleri gelmeye başladı.

Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 09:28, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 10:33
Yazdır
Altın ve gümüş kritik eşiği aştı: Kriptoda büyük ralli başlıyor mu?

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD dolarındaki değer kaybı ve Washington ile Tahran arasında diplomatik bir uzlaşıya varılabileceğine dair oluşan iyimserliğin etkisiyle perşembe günü üst üste üçüncü seansını da artışla tamamladı. Kripto paralar ise yaşanan tüm gelişmelere rağmen yükseliş seyrine devam etti.

Spot altın, ons başına 4.701,19 dolar seviyesine ulaşarak %0,3 değer kazandı ve 27 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti. Haziran vadeli altın sözleşmeleri ise %0,4 artışla 4.710,60 dolara yükseldi. Bu yükselişle birlikte değerli metal, yalnızca bu hafta içinde %3'ten fazla değer kazanmış oldu. ons altın bugün sabah sabah seansında TSİ 08.15'te 4 bin 699 dolarda bulunuyor.

Ons altınki sakin seyrin etkisiyle, gram altın da yükselişlerini korumaya çalışıyor. Gram altın dün 6 bin 866 liraya kadar yükseldi. Bugün sabah seansında TSİ 08.15'te 6 bin 833 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 859 liradan satılıyor.

Petrol fiyatları dün yaşanan gelişmelerin etkisiyle 96,86 dolara seviyesine gerileyerek sert düşüşler yaşadı. Brent petrol bugün sabah seansında 08.15'te101,87 dolarda bulunuyor.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Tüm yaşanan gerilimlere rağmen, piyasada sakinliğini koruyan riskli varlıklar arasında yer alan kripto paralar yükselişini sürdürüyor. Lider kripto para pirimi Bitcoin, ABD-İran arasındaki gerilimden en az etkilenen yatırım araçları arasında yer aldı. Bitcoin, dünkü seansta 82 bin 833 dolara yükseldi. Bugün ise sabah seansında 08.5'te 81 bin 45 dolara bulunuyor.

Ethereum'da yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Altcoinlerin en büyüğü olan Ethereum, dün 2 bin 424 dolara kadar yükseliş yaşadı. Etherum, bugün sabah sanasında 08.15'te 2 bin 330 dolarda bulunuyor.

Piyasa uzmanları, zayıf dolar ve gerileyen tahvil faizlerinin fiyatları yukarı ittiğini, ABD'nin barış teklifinin kısa vadede piyasa duyarlılığını destekleyebileceğini ifade ediyor. Ancak analistler, İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler nedeniyle altının önümüzdeki haftalarda ons başına 4.600 dolar ile 5.100 dolar arasında dalgalanmasını bekliyor.

ANLAŞMA SÜRECİ UMUTLARI YEŞERTTİ

Konuya yakın bir kaynağa göre İran, yaklaşık 10 haftadır süren çatışmayı sona erdirmek için ABD'den gelen yeni bir teklifi değerlendiriyor. Çin de savaşı sona erdirmeye dair küresel baskıya katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, çatışma boyunca birçok kez anlaşmanın yakın olduğunu belirtse de şu ana kadar somut bir sonuç çıkmadı.

Trump, çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın üzerinde mutabakata varılan şartları kabul etmesi halinde - ki bu belki de büyük bir varsayım - ABD'nin askeri operasyonunu sona erdireceğini ve Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldıracağını" paylaşımında bulundu.

TD Securities stratejistlerinden Ryan McKay'in de aralarında bulunduğu analistler yayımladıkları notta, "Olası bir barış anlaşmasına yönelik manşetler, bu sabah değerli metaller ve baz metallerde alımları destekliyor" açıklamasında bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber