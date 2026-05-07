Tünelde yol kesen düğün konvoyuna rekor ceza

Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Sponsorlu İçerik
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Hava 4 derece daha ısınacak
Hava 4 derece daha ısınacak
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
9 Günlük Bayram Tatili Bilet Fiyatlarını Uçurdu
GİB: Akaryakıtta vergi kaybının 600 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor
GİB: Akaryakıtta vergi kaybının 600 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi raporlaştırıldı
CHP'nin kurultay davası Temmuz'a ertelendi, borsa yükseldi
CHP'nin kurultay davası Temmuz'a ertelendi, borsa yükseldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tünelde yol kesen düğün konvoyuna rekor ceza

Gaziantep'te bir düğün konvoyuyla girdikleri tünelde araçlarını durdurup kutlama yapan 4 aracın sürücüsüne 720 bin lira ceza kesildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 09:20, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 10:33
Yazdır
Tünelde yol kesen düğün konvoyuna rekor ceza

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, konvoy halinde ilerleyen 7 araç, Yıl Tünerlleri'nde yolu kapattı. Bir süre kutlama yapıp müzik eşliğinde oynayan grup, daha sonra yola devam etti.

Gaziantep Emniyeti, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul etti. Araçlardan 4'ünün plakaları belirlendi. Sürücülere; ayrı ayrı 180'er bin lira olmak üzere toplamda 720 bin lira para cezası uygulandı. Ehliyetlerine el konuldu.

Araçlar ise 120 gün süreyle trafikten men edildi. Polisin diğer 3 aracın tespiti için de çalışmalar sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber