Tünelde yol kesen düğün konvoyuna rekor ceza

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, konvoy halinde ilerleyen 7 araç, Yıl Tünerlleri'nde yolu kapattı. Bir süre kutlama yapıp müzik eşliğinde oynayan grup, daha sonra yola devam etti.

Gaziantep Emniyeti, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul etti. Araçlardan 4'ünün plakaları belirlendi. Sürücülere; ayrı ayrı 180'er bin lira olmak üzere toplamda 720 bin lira para cezası uygulandı. Ehliyetlerine el konuldu.

Araçlar ise 120 gün süreyle trafikten men edildi. Polisin diğer 3 aracın tespiti için de çalışmalar sürüyor.