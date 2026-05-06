GİB: Akaryakıtta vergi kaybının 600 milyar lirayı geçeceği öngörülüyor

Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı basın ve yayın organlarında yer alan akaryakıt ÖTV tahsilatına ilişkin iddialara yanıt verdi. Açıklamada, "Bugünkü petrol fiyatları ile mevcut akaryakıt maktu ÖTV tutarlarının yıl sonuna kadar aynen devam etmesi durumunda toplam kaybın 600 milyar lirayı geçeceği öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2026 13:40, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2026 13:40
GİB tarafından yapılan açıklamayla, akaryakıt ürünleri nedeniyle tahsil edilen vergi tutarlarına ilişkin iddialara yanıt verildi.

Jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için Cumhurbaşkanı Kararı ile 5 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere eşel mobil sisteminin devreye alındığı anımsatılan açıklamada, eşel mobil sistemi kapsamındaki ürünlerin toplam ÖTV'ye tabi ürünler içerisindeki payının yüzde 96'nın üzerinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, petrol ürünlerine ilişkin şubatta 44,3 milyar lira ÖTV tahsil edilirken, martta yüzde 18 azalışla 36,3 milyar lira tahsilat yapıldığı belirtilerek, akaryakıt ürünlerine ilişkin ÖTV'nin 15'er günlük dönemler halinde dönemi izleyen 10 gün içerisinde tahsil edildiği bildirildi.

Mart ayında yapılan tahsilatın, 16-28 Şubat ile 1-15 Mart dönemine ilişkin tahsilatı kapsadığına işaret edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu kapsamda martta tahsilatı esas itibarıyla krizin henüz başlamadığı 16 Şubat ila 4 Mart tarihleri arasındaki tahsilatı içermektedir. Kalan 5 ila 15 Mart döneminde ise kriz henüz derinleşmediği için akaryakıt ürünleri üzerindeki maktu ÖTV tutarlarının bir kısmı alınmaya devam edilmiştir.

Krizin esas etkisi 16-31 Mart dönemi ile 1-15 Nisan dönemini kapsayan nisana ilişkin tahsilatta görülecek olup, bu dönemlere ilişkin nisan ayı tahsilatı sadece 6,9 milyar lira olmuştur.

Bu kapsamda 4 aylık kümülatif tahsilat 136,8 milyar lira olup, 2026 yılı akaryakıt ürünlerine ilişkin ÖTV tahmininin 656,5 milyar lira olduğu göz önünde bulundurulduğunda halen bütçe rakamına ulaşmak için 519,7 milyar lira tahsilatın yılın geri kalanında yapılması gerekmektedir."

Kayıp 600 milyar lirayı geçecek

Açıklamada, ayrıca eşel mobil sistemi kapsamında vazgeçilen ÖTV'nin KDV'sinin de tahsil edilmediğine dikkat çekilerek, "Bu kapsamda, yılın geri kalanı için yaklaşık 104 milyar liralık KDV de tahsil edilemeyecektir. Bu kapsamda, bugünkü petrol fiyatları ile mevcut akaryakıt maktu ÖTV tutarlarının yıl sonuna kadar aynen devam etmesi durumunda toplam kaybın 600 milyar lirayı geçeceği öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bugün itibarıyla motorin ve LPG'de maktu ÖTV'nin sıfır, benzinde ise sadece 3,0206 lira olarak uygulandığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akaryakıt ürünlerine ilişkin günümüze kadar olan vergi kaybı da günlük tüketim tahminleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda 5 Mart tarihinden itibaren günlük tüketim tahminleri dikkate alınarak 86 milyar lira ÖTV ve bu tutar üzerinden alınmayan KDV'nin 17 milyar lira olduğu ve toplam kaybın 100 milyar lirayı aştığı hesaplanmaktadır."

