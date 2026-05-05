MEB Şube Müdürleri İçin 2026 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan şube müdürlerinin 2026 yılı yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen kılavuzu paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 20:46, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 20:39
Mevcut yönetmelik çerçevesinde hazırlanan kılavuz, bölge hizmetine bağlı ve isteğe bağlı yer değiştirme süreçlerini kapsıyor. Atama işlemleri, adayların tercihleri ve yer değiştirmeye esas puan üstünlüğü dikkate alınarak elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek.

Başvuru Takvimi Belirlendi

Yer değiştirme süreci iki ana aşamada yürütülecek:

  • Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirme: Tercih başvuruları 15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 26 Haziran 2026'da ilan edilecek.

  • İsteğe Bağlı Yer Değiştirme: Başvurular 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 17 Temmuz 2026'da duyurulacak.

Puan Hesaplama ve Tercih Hakları

Yer değiştirmeye esas puanlar; performans, yeterlik değerlendirme formları ve hizmet bölgeleri çizelgesi üzerinden hesaplanacak. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde 31 Mayıs 2026, isteğe bağlı yer değiştirmelerde ise 30 Haziran 2026 tarihi baz alınacak.

Adaylar, bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde 20 tercih, isteğe bağlı yer değiştirmelerde ise en fazla 10 tercih yapabilecek. Puan eşitliği durumunda öncelikle yöneticilikteki hizmet süresine bakılacak.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • MEBBİS Güncelliği: Hizmet süreleri ve puanlar MEBBİS verileri üzerinden hesaplanacağı için bilgilerin güncelliğinden il milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacak.

  • Yerinde Kalma Hakkı: 4. ve 5. hizmet bölgelerinde görev süresini tamamlayan yöneticiler, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere ilgili bölgenin hizmet süresi kadar daha yerlerinde kalabilecek. Bu taleplerin 6-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında iletilmesi gerekiyor.

  • Sağlık Raporları: Mazeret atamalarında kullanılacak sağlık kurulu raporlarının son iki yıl içinde alınmış ve e-Rapor sistemi üzerinden doğrulanabilir olması şartı aranacak.

Tüm başvurular adresi üzerinden yapılacak olup sonuçlar adresinden takip edilebilecek.

Kılavuz için tıklayınız.

