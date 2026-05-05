Borsa günü yükselişle tamamladı

TCMB: Doğalgaz ve elektrik zammı enflasyonu yukarı taşıdı
TCMB: Doğalgaz ve elektrik zammı enflasyonu yukarı taşıdı
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 90 lira olacaktı!
Bakan Şimşek: Eşel Mobil olmasaydı mazot 90 lira olacaktı!
Raftaki dosya açıldı, adalet tecelli etti: Kaza değil, cinayet!
Raftaki dosya açıldı, adalet tecelli etti: Kaza değil, cinayet!
Siber Güvenlik Kurulu toplandı: 15 sektör 'kritik' ilan edildi
Siber Güvenlik Kurulu toplandı: 15 sektör 'kritik' ilan edildi
TCMB Başkanı Karahan: Orta Doğu gerilimi enflasyonu vurdu
TCMB Başkanı Karahan: Orta Doğu gerilimi enflasyonu vurdu
Bakanlık, 6 bin km menzilli Balistik Füzeyi tanıttı: Yıldırımhan
Bakanlık, 6 bin km menzilli Balistik Füzeyi tanıttı: Yıldırımhan
Enflasyonda nisan tablosu netleşti: Enerji ve gıda fiyatları uçtu
Enflasyonda nisan tablosu netleşti: Enerji ve gıda fiyatları uçtu
Doğum iznini uzatmak isteyen anneler dikkat! 15 Mayıs son gün
Doğum iznini uzatmak isteyen anneler dikkat! 15 Mayıs son gün
Mesleki yeterlilik sınavları artık elektronik ortamda
Mesleki yeterlilik sınavları artık elektronik ortamda
Paraf Konut Yapı Kooperatifi'nden 'Kuşadası Projesi' iddialarına yalanlama
Paraf Konut Yapı Kooperatifi'nden 'Kuşadası Projesi' iddialarına yalanlama
Togg'dan yeni kampanya: 0 faiz fırsatı ve 6 ay ücretsiz şarj!
Togg'dan yeni kampanya: 0 faiz fırsatı ve 6 ay ücretsiz şarj!
Bir ülkeye daha vizesiz seyahat dönemi başlıyor
Bir ülkeye daha vizesiz seyahat dönemi başlıyor
İki bakanlık 'dolandırıcılık' için ortak birim kuruyor
İki bakanlık 'dolandırıcılık' için ortak birim kuruyor
Ekspertiz raporlarında yeni dönem
Ekspertiz raporlarında yeni dönem
Bakanlık açıkladı: Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Bakanlık açıkladı: Bir çocuk giyim ürününün satışı yasaklandı
Devlet Bahçeli: İmralı'nın statü meselesi değerlendirilmeli
Devlet Bahçeli: İmralı'nın statü meselesi değerlendirilmeli
Abdullah Güler cevapladı: Asgari ücrete ara zam var mı
Abdullah Güler cevapladı: Asgari ücrete ara zam var mı
Paymix soruşturmasında 3'üncü operasyon: 38 şüpheliye gözaltı kararı
Paymix soruşturmasında 3'üncü operasyon: 38 şüpheliye gözaltı kararı
Araç sicil ve tescil bilgilerine erişim artık ücretli olacak
Araç sicil ve tescil bilgilerine erişim artık ücretli olacak
Bıçak parası alan profesör 5 yılla yargılanıyor
Bıçak parası alan profesör 5 yılla yargılanıyor
Bakanlıktan, çevreyi kirleten AK Partili Vekilin şirketine kapatma kararı
Bakanlıktan, çevreyi kirleten AK Partili Vekilin şirketine kapatma kararı
Su tarifesi skandalında özür var, ödeme yok
Su tarifesi skandalında özür var, ödeme yok
Noterlerde, araç bilgilerine erişim artık ücretli
Noterlerde, araç bilgilerine erişim artık ücretli
'Okul gıdası' ibaresi şart: Kantinlerde logosuz ürün satılamayacak
'Okul gıdası' ibaresi şart: Kantinlerde logosuz ürün satılamayacak
SAHA 2026 bugün başlıyor
SAHA 2026 bugün başlıyor
Anneler dikkat! Ek doğum izni başvurusu için süre başladı
Anneler dikkat! Ek doğum izni başvurusu için süre başladı
Erdoğan'dan evlilik kredisi müjdesi: İkinci çocukta kredi borcu silinecek!
Erdoğan'dan evlilik kredisi müjdesi: İkinci çocukta kredi borcu silinecek!
Bakan Göktaş: Yalnızlık Bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz
Bakan Göktaş: Yalnızlık Bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz
İki ilin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
İki ilin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazanarak 14.495,77 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 18:30, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 18:51
Yazdır
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 126,15 puan artarken toplam işlem hacmi 177,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 1,61 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 4,19 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,58 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da ateşkese dair haber akışı yakından takip edilirken petrol fiyatlarındaki kısmi geri çekilme ve güçlü bilanço beklentilerinin etkisiyle pozitif seyrediyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bugünkü basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'ndaki tarafsız ülkelerin gemilerinin geçişine yönelik başlatılan operasyonun İran'a yönelik diğer saldırılardan "ayrı ve geçici" nitelikte olduğunu belirtti.

İran ile ateşkesin sona ermediğini kaydeden Hegseth, "Özgürlük Projesi'nin" tüm hızıyla devam ettiğini, bu operasyon sayesinde ticaret akışının yeniden sağlanacağını ifade etti.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber