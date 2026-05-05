ABD'de tutuklu Eylem Tok'tan cezaevinden mektup: 'Varislerle helalleştik'

Araçla çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz oğlunu ABD'ye kaçıran Eylem Tok, ABD'de tutuklu olduğu cazevinden mektup yazdı.

Eylem Tok 3 sayfalık mektubunda uzun süre sessiz kalmayı tercih ettiğini, ancak olayla ilgili eksik ve önyargılı yorumların artması nedeniyle konuşma ihtiyacı hissettiğini belirtti.

"HELALLEŞTİĞİMİZİ BELİRTMEK İSTERİM"

Oğlunun kötü biri olmadığını savunan Tok, kaza anında bir anne olarak sağlıklı değerlendirme yapamadığını, içgüdüsel şekilde oğlunu koruma refleksiyle hareket ettiğini ifade etti. Geriye dönüp baktığında kendini sorguladığını, varsa hatanın en büyük sorumluluğunun ebeveynler olarak kendilerine ait olduğunu söyleyen Tok, yasal varislerle de anlaştığını belirtti.

"Bu olayda en büyük acının, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesine ait olduğunu biliyorum. Bir anne olarak, onların yaşadığı acının tarifi olmadığını tüm kalbimle hissediyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum." ifadelerini kullanan Tok, "Bu kaybın telafisi yok, biliyorum. Ancak yasal varislerle bir sulh anlaşması yaparak helalleştiğimizi de belirtmek isterim." dedi.

"DERİN BİR İNSANİ SINAV OLDU"

Tok, mektubunda oğlunun "kötü biri olmadığını" ancak yaşanan olayın onun hayatında da derin izler bıraktığını dile getirip en çok tartışılan konulara da değinip kaza yerine gitmediğini, telefon almadığını ve polisin aranmasını engellemediğini savundu.

Kaza anında bir anne olarak sağlıklı değerlendirme yapamadığını, içgüdüsel şekilde oğlunu koruma refleksiyle hareket ettiğini de dile getiren Tok, kimseye bilerek ya da isteyerek zarar vermediklerini ifade edip "Süreç boyunca yaşananlar yalnızca hukuki değil, aynı zamanda derin bir insani sınav oldu. Hakkımızda söylenenler ve yapılan yorumlar zaman zaman beni çok yordu. Ancak kimseye kırgın değilim. Çünkü insanlar çoğu zaman gerçeği değil, kendilerine anlatılanı görüyor." dedi.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, kazanın ardından şikayetinden vazgeçmiş bu durumda kamuoyunda "kan parası" tartışmalarına yol açmıştı.

Murat Aci'nin babası Özer Aci, bu duruma sert tepki göstererek "Benim oğlumun kanını sattı. Avukat kandırdı kendi kandı hiç önemi yok sattıktan sonra, kaça sattığının da önemi yok bana göre. Satmayacaktı. Aç kalacaktı, susuz kalacaktı ama satmayacaktı." demişti.

NTV'ye konuşan Şükriye Aci, 100 milyon lira aldığı iddiasını yalanlamış, "Benden gizli yürüttükleri önceki pazarlıklarında kendi istediği rakamlar 100-150 milyon liralardı." iddiasını dile getirmişti.

Şükriye Aci, dava süreci boyunca eşinin ailesinin kendisine bilgi vermediğini de öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Psikolojik savaşa daha fazla giremedim. Sadece karşı tarafla ilgili değil eşimin ailesinden de çok fazla şeye maruz kaldım. Aylardır bunun mücadelesini veriyorum. Kiracı gibi durduğum ve hiçbir söz hakkım olmadığı bir yerde kalmak istemedim. Davanın akıbeti belli değil şu an biliyorsunuz daha fazla bunu sürdürmek istemedik. 100 milyon lira aldığım iddiası yalan. Kesinlikle böyle bir meblağ yok. Protokol imzaladığımız için bunu açıkça dile getiremiyorum ama kayınpederimin kendi istediği rakamlar 100-150 milyon liralardı önceki pazarlıklarından bahsediyorum benden gizli yürüttükleri. Öyle bir rakam yok yani kimse kimseye böyle bir para bugün vermez yani."

İADE SÜRECİ DURDURULMUŞTU

Tok hakkında ABD'de Türkiye'ye iade kararı verilmesinden sonra Eylem Tok'un avukatı iade sürecinin durdurulması için başvurmuş ve mahkeme, Tok'un Türkiye'ye iadesini geçici süreyle erteleme kararı almıştı.

İSTENEN CEZALAR

Eylem Tok ve Bülent Cihantimur hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 10'ar yıla hapis cezası talep ediliyor.

OĞLUNU ABD'YE KAÇIRMIŞTI

Eylem Tok, kazanın ardından olay yerinden kaçırdığı oğlu ile birlikte önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçmıştı. Boston'da yakalanan anne ve oğlu tutuklanarak, şubat 2025'te Türkiye'ye iadelerine karar verilmişti.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

İddianamede, 1 Mart 2024'te şüpheliler Eylem Tok ve Bülent Cihantimur'un oğlu olan ve yaşı küçük olması nedeniyle cumhuriyet başsavcılığının 2024/56530 soruşturma numaralı dosyasında "hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ayrı soruşturma yürütülen Timur Cihantimur'un, kullanımında olan araç ile trafik kazası yaptığı belirtildi.

Kaza sonucunda Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, Süleyman Keçici, İbrahim Gümüş, Hasan Topal ve Tahsin Arslan'ın yaralandığı aktarıldı. İddianamede, ifadeleri alınan bilgi sahiplerinin, olay günü Timur Cihantimur'un kullandığı araçla seyir halinde olduklarını, aracı hızlı kullandığını, kazanın ardından olay yerinden ayrıldıklarını, Timur'un sürekli telefonla konuştuğunu ve sonrasında yaşananları görmediklerini söyledikleri ifade edildi.

Şüpheli Cihantimur'un öncelikle şoförü olan şüpheli Adem Kızıltepe ile irtibata geçtiği, sonrasında annesi Eylem Tok ile irtibat kurduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Tok'un kaza haberini aldığında yanında şüpheli Ayşe Ceren Saltoğlu'nun bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, Tok'un eski eşi şüpheli Bülent Cihantimur'a haber verdiği, böylelikle şüphelilerin kaza gerçekleştikten sonra kazadan haberlerinin olduğu aktarıldı.

Şüpheliler Eylem Tok, Bülent Cihantimur, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu'nun, Timur Cihantimur'un kaza yaptığını ve yurt dışına çıkacağını en başından itibaren bildikleri vurgulanan iddianamede, ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, böylelikle suç işleyen bir kişiyi yakalanmaktan kurtarmak için imkan sağladıkları ifade edildi.