İran'dan ABD'ye müzakere çağrısı

İran ile ABD arasındaki Hürmüz krizi devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan'daki görüşmelerin ilerlediğine dikkati çekerek, ABD'ye "kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme" konusunda uyarıda bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin, "siyasi bir krize askeri bir çözümün olmadığını açıkça gösterdiği" değerlendirmesinde bulunan Erakçi, "Pakistan'ın özverili çabaları sayesinde görüşmeler ilerlerken, ABD kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme konusunda dikkatli olmalıdır, aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de dikkatli olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine ilişkin "Özgürlük Projesi" adını verdiği girişim hakkında da "Özgürlük Projesi, kör düğüm projesidir." ifadesine yer verdi.

Trum yine tehdit etti: Yeryüzünden silinirler

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada İranlıların, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere rehberlik eden Amerikan gemilerine saldırmaları halinde "yeryüzünden silineceklerini" söyledi.

Trump, ticari gemilere müdahale etmeye çalışan İran'a ait 7 küçük tekneyi batırdıklarını söyledi. "İran'ın elinde sadece bunlar kaldı, Güney Kore gemisi dışından Boğaz'dan geçen gemilerde hasar yok" dedi.

ABC News'e BAE'ye düzenlenen saldırıyı değerlendiren Trump, "Füzelerden sadece biri hava savunma sistemini geçti. Büyük bir hasar oluşmadı. İran için en iyi şey ateşkesi hala yürürlükte tutmamız" dedi.

İRAN MEDYASI: ABD HÜRMÜZ'DE SİVİL GEMİLERİ VURDU

İran medyasına göre, adını açıklamadığı bir ordu komutanına dayandırdığı haberde, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İranlı sivil teknelere saldırdığı belirtildi.

Haberde, ABD'nin hedef aldığı 6 sürat teknesinin İran Devrim Muhafızları Ordusuna değil, sivillere ait olduğu ifade edildi.

Yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre de ABD'nin Umman tarafından İran tarafına yük taşıyan 2 küçük tekneyi hedef aldığı saldırıda 5 sivil öldü.

İRAN'DAN BAE'YE SALDIRI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin füze tehdidine yanıt verdiğini ve İran'dan gelen üç füzeyi engellediklerini duyurdu. Dördüncü füzenin denize düştüğü belirtildi. Ayrıca dört de dronun engellendiği açıklandı.

İran'ın dron saldırısında Fuceyre'deki petrol tesisinde yangın çıktı. Saldırıda yaralanan 3 Hindistan vatandaşı hastaneye kaldırıldı.

BAE, İran saldırılarına tam ve meşru yanıt haklarını saklı tuttuklarını açıkladı. Ayrıca yarından itibaren 8 Mayıs'a kadar uzaktan eğitime geçilerek. Kararın 8 Mayıs'ta tekrar değerlendirileceği ve gerekirse uzatılacağı belirtildi.

Umman'ın kuzeyinde de bir yerleşim yerinin hedef alındığı belirtildi. Bir binanın vurulması sebebiyle 2 kişi yaralandı.

İRAN VURDUK, ABD VURULMADIK DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı için Amerikan gemilerinin eşlik edeceğini duyurmasının ardından yükselen tansiyona İran'dan yanıt geldi.

İran'ın Fars Haber Ajansı, 2 füzenin bir Amerikan savaş gemisini Cask adası yakınlarında "İran uyarılarını yoksaydığı için" vurduğunu açıkladı. Fars ayrıca ABD gemisinin bölgeden uzaklaştığını belirtti.

İran Donanması da ABD savaş gemilerinin Hürmüz'e girişlerinin engellendiğini duyurdu.

Ancak İran'ın iddialarına ABD'den yalanlama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, herhangi bir ABD gemisinin vurulmadığını söyledi. ABD güçlerinin "Özgürlük Projesi" kapsamında işlediğini ve İran limanlarına yönelik ablukanın uygulandığı ifade edildi.

İRAN: KURALLARI İHLAL EDEN GEMİLER GÜÇ KULLANILARAK DURDURULACAK

İran, Hürmüz'de uyarıları dikkate almayan Amerikan savaş gemilerine seyir füzeleri, roketler ve dronlarla uyarı atışı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları, "Hürmüz Boğazı'nda açıkladığımız kuralları ihlal eden gemiler güç kullanılarak durdurulacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN İRAN PAYLAŞIMI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın silahlı kuvvetlerinin yok edildiğine vurgu yaptı.

İRAN: ABD'NİN ZORBALIĞINA MÜSAADE EDİLMEYECEK

İran'ın Tasnim haber ajansına konuşan kaynaklar Tahran'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu söyleyerek "ABD'nin zorbalığına müsaade edilmeyeceği" vurgulandı. İranlı kaynaklar Amerikan güçlerinin Hürmüz'den geçmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Reuters'a konuşan bir İranlı yetkili, İran'ın ABD savaş gemisine uyarı atışı yapıldığını, geminin Hürmüz Boğazı'na girişinin engellenmek istendiği ve geminin hasar alıp almadığının bilinmediğini söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ABD bandıralı iki ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçtiğini söyledi. CENTCOM, "ABD Donanması'na ait güdümlü füze muhriplerinin, "Özgürlük Projesi'ni" desteklemek amacıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçtikten sonra şu anda Arap Körfezi'nde faaliyet göstermekte" açıklamasını yaptı. Amerikan kuvvetlerinin, ticari gemi taşımacılığı için geçişi yeniden sağlamaya yönelik çabalara aktif olarak destek verildiği ifade edildi.

Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent de ABD'nin Hürmüz'ü açtığını, İranlıların boğazı kontrol etmediğini söyledi. Fox News'a konuşan Amerikalı bakan, "Şimdi uluslararası ortakların İran'a baskı kurması için iyi bir zaman" ifadelerini kullandı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesinin ateşkesin ihlali anlamına geleceğini belirtti. Azizi, "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi, Trump'ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla hayata geçecek "Özgürlük Projesi"ne destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamıştı.

ABD, ELE GEÇİRDİĞİ İRAN GEMİSİNİ PAKİSTAN'A VERDİ

ABD, abluka sırasında durdurduğu ve alıkoyduğu bir İran gemisini iade edecek. ABD medyası, CENTCOM'a atıfla alıkonulan geminin mürettebatıyla birlikte İran'a iade edilmek üzere Pakistan'a transfer edildiğini belirtti.

ABC News televizyonu, CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins'in "ABD güçleri M/V Touska gemisinin 22 mürettebatını iadesi için Pakistan'a teslim etti." dediğini belirtti. Hawkins, diğer 6 yolcunun da geçen hafta iade için bölgedeki bir ülkeye gönderildiğini söyledi.

İran devlet medyası, altı kişinin mürettebat üyelerinden bazılarının aile üyeleri olduğunu bildirdi.

TRUMP: İRAN'IN DEPOLAMA ALANLARI DOLUYOR

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Trum "İran'ın depolama alanları tükendi ve iki hafta içinde petrol sahalarında öyle doğal bir patlama yaşanacağını, bunun da toparlanmalarını gerçekten imkansız hale getireceğini söylediler." dedi