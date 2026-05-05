Devlet Bahçeli: Türkiye Merkez Ülkedir
Şamil Tayyar: Mutlak butlan kararı yazıldı

Gazeteci Şamil Tayyar, CHP'deki yönetim tartışmalarına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu: "Mahkeme kararını verdi, uygun konjonktürü bekliyor."

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 09:04, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 09:05
TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Medya Kritik" programında konuşan gazeteci Şamil Tayyar, CHP'deki olası yönetim değişikliğini doğrudan etkileyecek "mutlak butlan" davasına ilişkin dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. Tayyar, mahkemenin kararı yazdığını ancak siyasi konjonktür nedeniyle açıklamayı ertelemiş olabileceğini öne sürdü.

"Karar Yazıldı, Zamana Yayılıyor"

Tayyar iddiasını şu sözlerle dile getirdi: "Bu davanın siyasi sonuçları var ise ülkenin ali menfaatleriyle ilgili sorunlar üretecekse mahkeme heyeti bir değerlendirme yaparak bir zamana yayabilir. 15 gün sonra, bir ay sonra açıklayabilir. Yani zamana yayıldığını görüyoruz."

İran Savaşı Ertelemeye Gerekçe Olabilir Mi?

Tayyar, olası ertelemenin ardındaki gerekçeyi bölgesel gelişmelerle de ilişkilendirdi: "Mesela bir İran savaşı devam ediyor. Yarın Amerika İran'ı bombalayıp yeniden savaşa ateşleyebilir. Böylesine büyük bir krizin eşiğinde Türkiye'de iç siyasi tartışmayı yoğunlaştıracak bir kararı açıklayarak ortamı germek istemeyebilir. Mahkemeler böyle bir inisiyatif kullanabilirler."

"Karar CHP Yönetimini Değiştirebilir"

Kararın olası siyasi etkilerine de değinen Tayyar, "Kendinizi mahkeme heyetinin yerine koyun, vereceğiniz karar bir anda CHP'de yönetimi değiştirecek. Şimdi bir habere bile bu kadar büyük saldırı varken bir mahkemenin açıklanmış kararı karşısında ne tür bir linçe maruz kalacağını kestiremezsiniz. Dolayısıyla mahkeme kararını verip uygun bir konjonktürü bekleyebilir" dedi.

İktidara Baskı İddiasını Reddetti

Tayyar, iktidarın süreçteki rolüne ilişkin spekülasyonlara da yanıt verdi: "İktidarın mutlak butlan kararı üzerinde baskısı olduğunu söylemek mümkün değil. Erteleme kararını neye göre aldığını bilmiyorum. CHP'lilerin baskısından dolayı da almış olabilir."

