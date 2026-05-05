5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 63 gözaltı

Devlet Bahçeli: Türkiye Merkez Ülkedir
Devlet Bahçeli: Türkiye Merkez Ülkedir
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
15 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
15 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Paymix soruşturmasında 3'üncü operasyon: 38 şüpheliye gözaltı kararı
Paymix soruşturmasında 3'üncü operasyon: 38 şüpheliye gözaltı kararı
Araç sicil ve tescil bilgilerine erişim artık ücretli olacak
Araç sicil ve tescil bilgilerine erişim artık ücretli olacak
Bıçak parası alan profesör 5 yılla yargılanıyor
Bıçak parası alan profesör 5 yılla yargılanıyor
Bakanlıktan, çevreyi kirleten AK Partili Vekilin şirketine kapatma kararı
Bakanlıktan, çevreyi kirleten AK Partili Vekilin şirketine kapatma kararı
En düşük emekli memur maaşı 30 bin, memur maaşı 68 bin olacak
En düşük emekli memur maaşı 30 bin, memur maaşı 68 bin olacak
Su tarifesi skandalında özür var, ödeme yok
Su tarifesi skandalında özür var, ödeme yok
Noterlerde, araç bilgilerine erişim artık ücretli
Noterlerde, araç bilgilerine erişim artık ücretli
'Okul gıdası' ibaresi şart: Kantinlerde logosuz ürün satılamayacak
'Okul gıdası' ibaresi şart: Kantinlerde logosuz ürün satılamayacak
SAHA 2026 bugün başlıyor
SAHA 2026 bugün başlıyor
Anneler dikkat! Ek doğum izni başvurusu için süre başladı
Anneler dikkat! Ek doğum izni başvurusu için süre başladı
Erdoğan'dan evlilik kredisi müjdesi: İkinci çocukta kredi borcu silinecek!
Erdoğan'dan evlilik kredisi müjdesi: İkinci çocukta kredi borcu silinecek!
Bakan Göktaş: Yalnızlık Bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz
Bakan Göktaş: Yalnızlık Bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz
İki ilin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
İki ilin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Erdoğan: Türkiye, bölgenin en güçlü ve istikrarlı ülkesi
Erdoğan: Türkiye, bölgenin en güçlü ve istikrarlı ülkesi
Türkiye ile Ermenistan arasında tarihi imza: Ani Köprüsü restore edilecek
Türkiye ile Ermenistan arasında tarihi imza: Ani Köprüsü restore edilecek
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı
Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 63 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonda 63 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 10:00, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 10:03
Yazdır

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, daha önce işlediği suçlar nedeniyle cezaevinde olan elebaşılığını Ş.B'nin yaptığı suç örgütünün Başakşehir başta olmak üzere İstanbul genelinde suç faaliyetleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Ş.B'nin, kurşunlama ve yaralama olaylarını örgüt üyeleri ile para karşılığı üçüncü kişilere yaptırdığı, bu eylemlerin esnaf üzerinde korku, baskı oluşturmak, uyuşturucu gelirinin paylaşımı ve bölgesel rant anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Operasyon helikopter destekli gerçekleşti

Ekipler, yaptıkları çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 5 ilde belirlenen adreslere helikopter destekli düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 63 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise kaleşnikof marka uzun namlulu tüfek, 3 otomatik tabanca, 13 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile 3,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada önceki tarihlerde yapılan operasyonlar kapsamında örgüt elebaşı dahil 38 şüpheli tutuklanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber