Ankara Çukurambar'daki daire 13 milyon dolardan satışa çıktı

Devlet Bahçeli: Türkiye Merkez Ülkedir
Devlet Bahçeli: Türkiye Merkez Ülkedir
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
15 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
15 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Paymix soruşturmasında 3'üncü operasyon: 38 şüpheliye gözaltı kararı
Paymix soruşturmasında 3'üncü operasyon: 38 şüpheliye gözaltı kararı
Araç sicil ve tescil bilgilerine erişim artık ücretli olacak
Araç sicil ve tescil bilgilerine erişim artık ücretli olacak
Bıçak parası alan profesör 5 yılla yargılanıyor
Bıçak parası alan profesör 5 yılla yargılanıyor
Bakanlıktan, çevreyi kirleten AK Partili Vekilin şirketine kapatma kararı
Bakanlıktan, çevreyi kirleten AK Partili Vekilin şirketine kapatma kararı
En düşük emekli memur maaşı 30 bin, memur maaşı 68 bin olacak
En düşük emekli memur maaşı 30 bin, memur maaşı 68 bin olacak
Su tarifesi skandalında özür var, ödeme yok
Su tarifesi skandalında özür var, ödeme yok
Noterlerde, araç bilgilerine erişim artık ücretli
Noterlerde, araç bilgilerine erişim artık ücretli
'Okul gıdası' ibaresi şart: Kantinlerde logosuz ürün satılamayacak
'Okul gıdası' ibaresi şart: Kantinlerde logosuz ürün satılamayacak
SAHA 2026 bugün başlıyor
SAHA 2026 bugün başlıyor
Anneler dikkat! Ek doğum izni başvurusu için süre başladı
Anneler dikkat! Ek doğum izni başvurusu için süre başladı
Erdoğan'dan evlilik kredisi müjdesi: İkinci çocukta kredi borcu silinecek!
Erdoğan'dan evlilik kredisi müjdesi: İkinci çocukta kredi borcu silinecek!
Bakan Göktaş: Yalnızlık Bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz
Bakan Göktaş: Yalnızlık Bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz
İki ilin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
İki ilin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Erdoğan: Türkiye, bölgenin en güçlü ve istikrarlı ülkesi
Erdoğan: Türkiye, bölgenin en güçlü ve istikrarlı ülkesi
Türkiye ile Ermenistan arasında tarihi imza: Ani Köprüsü restore edilecek
Türkiye ile Ermenistan arasında tarihi imza: Ani Köprüsü restore edilecek
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Bakanlık net rakamı açıkladı: Kaç Suriyeli geri döndü?
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Sigarada Japonya modeli gündemde: Satışlar kimlikle yapılabilecek
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Kentsel dönüşümde kira yardımı iadesi için emsal karar
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
Bakan Tekin: Öğrenciler yeteneklerine göre okul tercih edecek
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
İstanbul Valisi Gül: Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Savaş ihtimali artıyor: İran, ABD savaş gemisini vurdu
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Yayın sayısı mı, bilimsel derinlik mi? Çin'in Akademi Reformu...
Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükseliş geçici
Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı
Prof. Şirin 2030 yılındaki ilk beş mesleği açıkladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ankara Çukurambar'daki daire 13 milyon dolardan satışa çıktı

Ankara Çukurambar'daki 1227 metrekarelik dubleks daire yaklaşık 600 milyon TL'ye satışa çıktı. "Ankara'da ilk" dedirtiren fiyat ve özellikler dikkat çekti.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 05 Mayıs 2026 09:40, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2026 09:02
Yazdır
Ankara Çukurambar'daki daire 13 milyon dolardan satışa çıktı

Ankara Çukurambar'da bir rezidanstaki penthouse ilanı büyük ilgi gördü. Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre 26. ve 27. katlarda yer alan dubleks daire, 13 milyon dolar yani yaklaşık 600 milyon TL fiyat etiketiyle satışa çıktı.

"Başkentin En Seçkin Konutu"

"Çukurambar'da panoramik manzaralı ultra lüks penthouse" olarak tanıtılan daire, mimarisi ve başkentin siluetine hakim manzarasıyla "en seçkin konut" unvanını iddia ediyor. 1227 metrekare kullanım alanına sahip daire, 95 metrekare salon, oturma, yemek ve şömine alanları, 68,5 metrekare ana mutfak ve kiler, ebeveyn suiti, giyinme odaları, çocuk odaları ve misafir alanlarından oluşuyor. 10 oda ve 6 banyo ile 12 araçlık özel otopark da dairenin sunduğu olanaklar arasında.

Bar, Sinema, Türk Hamamı Hepsi Dairenin İçinde

Özellikleriyle de göz kamaştıran dairede 10 balkon ve geniş teras alanları, roof bar, özel sinema odası, oyun ve spor alanları ile kapalı lounge alanı bulunuyor. 108 metrekarelik SPA ve wellness alanı, Türk hamamı, Fin hamamı, sauna, jakuzi ve masaj bölümüyle daire adeta beş yıldızlı otel konforunu sunuyor.

Gecekondudan 13 Milyon Dolara

Çukurambar'ın bir zamanlar gecekondu mahallesi olması, bu fiyat etiketini daha da çarpıcı kılıyor. Dönüşümün sembolü haline gelen semtin en üst noktasındaki bu penthouse, "Ankara'da fiyatıyla ilk" olma özelliği taşıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber