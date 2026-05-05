Ankara Çukurambar'daki daire 13 milyon dolardan satışa çıktı

Ankara Çukurambar'da bir rezidanstaki penthouse ilanı büyük ilgi gördü. Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre 26. ve 27. katlarda yer alan dubleks daire, 13 milyon dolar yani yaklaşık 600 milyon TL fiyat etiketiyle satışa çıktı.

"Başkentin En Seçkin Konutu"

"Çukurambar'da panoramik manzaralı ultra lüks penthouse" olarak tanıtılan daire, mimarisi ve başkentin siluetine hakim manzarasıyla "en seçkin konut" unvanını iddia ediyor. 1227 metrekare kullanım alanına sahip daire, 95 metrekare salon, oturma, yemek ve şömine alanları, 68,5 metrekare ana mutfak ve kiler, ebeveyn suiti, giyinme odaları, çocuk odaları ve misafir alanlarından oluşuyor. 10 oda ve 6 banyo ile 12 araçlık özel otopark da dairenin sunduğu olanaklar arasında.

Bar, Sinema, Türk Hamamı Hepsi Dairenin İçinde

Özellikleriyle de göz kamaştıran dairede 10 balkon ve geniş teras alanları, roof bar, özel sinema odası, oyun ve spor alanları ile kapalı lounge alanı bulunuyor. 108 metrekarelik SPA ve wellness alanı, Türk hamamı, Fin hamamı, sauna, jakuzi ve masaj bölümüyle daire adeta beş yıldızlı otel konforunu sunuyor.

Gecekondudan 13 Milyon Dolara

Çukurambar'ın bir zamanlar gecekondu mahallesi olması, bu fiyat etiketini daha da çarpıcı kılıyor. Dönüşümün sembolü haline gelen semtin en üst noktasındaki bu penthouse, "Ankara'da fiyatıyla ilk" olma özelliği taşıyor.