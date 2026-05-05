Bıçak parası alan profesör 5 yılla yargılanıyor

Nefes gazetesinin haberine göre Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. B. V.i Ü., meme silikonu ameliyatı yaptığı hastadan "bıçak parası" adı altında 90 bin lira aldığı iddiasıyla ağır ceza mahkemesinde yargılanmaya başladı.

İddianame: 5 Yıl Hapis Talebi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık profesörün yapacağı ameliyat karşılığında haksız ve hukuka aykırı biçimde 90 bin lira talep ettiği öne sürülerek 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

"Ameliyata 15 Dakika Kala Para İstediler"

Davacı hasta B. Ö. yaşananları mahkemede şöyle anlattı: "Parayı medikalci T.'nin hesabına aktarmamı istedi. Ameliyata 15 dakika kala T. beni aradı ve parayı göndermezseniz doktor bey ameliyatı yapmayacak dedi. Ablam da parayı verilen IBAN numarasına gönderdi. Açıklama kısmına 'altın alımı' yazılmasını istedi. Ameliyat sonrası enfeksiyon kaptım. Operasyon başarısız olunca şikayetçi oldum."

Profesörden "Cebimden Ödedim" Savunması

Sanık Prof. Dr. B. V. Ü. suçlamaları reddederek şu savunmayı yaptı: "90 bin lira aldığımı iddia ediyor. Meme ameliyatında sosyal güvencesi olanları SGK karşılar. Estetik amaçlı ameliyat olduğu için taburcu olduktan sonra ücreti SGK karşılamadı. Kamu zararı oluşur ve tarafıma rücu edilir diye kendi cebimden ödedim. Medikalciden nakit veya başka yolla para almadım."

Medikalci: "Kuyumcunun Parasıydı"

Medikal ürünler satan diğer sanık T. V. ise paranın kuyumcuya gönderilmesine ilişkin farklı bir açıklama yaptı: "Aldığım bilekliğin parasını ödememiştim. Parayı kuyumcunun hesabına göndermesini istedim. 90 bin lira silikon parasıdır."

Adli Kontrol Kaldırıldı, Duruşma Ertelendi

Mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.