8 ilde kumar ve bahis operasyonu
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezli 8 ilde sanal kumar ve yasa dışı bahis çetelerine operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, operasyonla, yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL'lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini söyledi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanal kumar baronları ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ile İçişleri Bakanlıklarının güçlü koordinasyonuyla geçit verilmediğini bildirdi.
Her türlü illegal yapıya karşı devletin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelenin süreceğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:
"Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir.
Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz."
Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz!Akın Gürlek (@abakingurlek) May 5, 2026
Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL'lik kirli bir para trafiğini.