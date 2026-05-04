İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek AŞ, normal ve kepekli ekmek fiyatlarında yüzde 25 oranında artışa gitti. Yapılan zamla birlikte daha önce 10 liradan satılan ekmeklerin fiyatı 12,5 lira olarak güncellendi.
Normal ve Kepekli Ekmek Fiyatı 12,5 Lira Oldu
Zamla normal ve kepek ekmeğin fiyatı 10 liradan 12,5 liraya çıkartıldı. Dar gelirli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Halk Ekmek büfelerinde yeni fiyat tabelaları asıldı.
Halk Ekmek Zammı Bugünden İtibaren Geçerli
Yapılan zam, bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. İstanbul genelindeki tüm Halk Ekmek büfelerinde normal ve kepekli ekmekler, güncellenen 12,5 liralık liste fiyatı üzerinden satışa sunuluyor.