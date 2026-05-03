Gaziantep'te 'süper hücre' fırtınası... 39 okul tatil edildi

Gaziantep kent genelinde öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran ve kısa sürede etkili olan fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti. Süper hücrenin etkisiyle bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına cadde ve sokaklar ile köprü altlarını göle çevirdi.

Etkili olan yağmur, dolu ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken, araçlar zarar gördü. Oğuzeli ilçesinde etkili olan hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralanırken, kamyonlar devrildi. Vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

Kentin pek çok noktasında ekipler önlem alırken, yağış, sel ve fırtınanın etkisiyle çok sayıda kişinin yaralandığı, pek çok noktada maddi hasarlar meydana geldiği öğrenildi.

GAZİANTEP'TE 39 OKUL TATİL EDİLDİ

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, fırtınada hasar gören okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Yavuzeli ilçelerimizde bulunan 39 okulumuzda hafif hasar (çatı uçması, cam kırılması vb.) meydana geldiğinden aşağıda listesi bulunan okullarımızda 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Diğer okullarımızda eğitim-öğretime devam edilecektir. Gelişmelerle ilgili kaymakamlıklarımız aldıkları ek tedbirleri sosyal medya hesaplarından ayrıca duyuracaklardır" ifadelerine yer verildi.

"20 DAKİKA GİBİ KISA BİR SÜRE İÇİNDE METREKAREYE 60 KİLOGRAMA YAKIN YAĞIŞ ALDIK"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte 20 dakika içinde metrekareye 60 kilograma yakın yağış düştüğünü duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentin farklı bölgelerinde 550 personel ve 180 araçla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Metrekareye kısa sürede yaklaşık 60 kilograma yakın yağış düştüğü aktarılan açıklamada, Alleben Deresi'nde taşkınların meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, "20 dakika gibi kısa bir süre içerisinde metrekareye 60 kilograma yakın bir yağış aldık. Dolayısıyla bu yağışın verdiği etkiyle bazı ulaşım akslarımızda tıkanmalar oldu. Yer yer sel baskınları oldu. Biz sabah itibarıyla aldığımız meteorolojik verilerle teyakkuz halindeydik." ifadelerini kullandı.

Cihan, yetkililerle birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin kriz merkezinde süreci takip ettiklerini kaydetti.

GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kentte etkili olan süper hücre fırtınası ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Valiliği, "İlimizde öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde olumsuzluklar yaşanmıştır. Şu an itibarıyla Alleben Deresi'nde meydana gelen taşkın riski büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, durum ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Şehrimizin farklı noktalarında olumsuz hava koşullarından etkilenen bazı vatandaşlarımız hafif şekilde yaralanmış, gerekli müdahaleler ilgili ekiplerimizce süratle gerçekleştirilmiştir. Genel itibarıyla şehir içi trafik akışı büyük ölçüde sorunsuz şekilde devam etmektedir. Emniyet, Jandarma, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimize bağlı ekipler sahada aktif olarak görev yapmakta; gelen ihbarları titizlikle değerlendirerek yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmektedir. Meteorolojik değerlendirmelere göre sağanak yağışın 4 Mayıs 2026 sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verdi.

ŞANLIURFA'DA 1 ÖLÜ, 28 YARALI

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde saat 16.50 sıralarında etkili olan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu ve fırtına sonucu bir binanın çatısından kopan güneş paneli, otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobilde bulunan Nur Çakmak (22) ağır yaralandı. Vatandaşların ve polislerin çabalarıyla otomobilden güçlükle çıkarılan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle hastanede de hasar meydana gelirken, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde toplam 28 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Şıldak, hastanede tedavi gören yaralıları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

OKULLAR TATİL EDİLDİ, YARALI SAYISI 40'A YÜKSELDİ

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde Birecik ve Viranşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle yaralı sayısı 40'a yükseldi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Birecik'te meydana gelen ani ve şiddetli yağış ile fırtınanın çok sayıda ağacın devrilmesine, binaların çatıları başta olmak üzere ciddi hasarlara ve yer yer su baskınlarına neden olduğu belirtildi. Yaşanan olaylarda 1 kişi hayatını kaybederken, yaralılardan 7'sinin kent merkezindeki hastanelere sevk edildiği, 22 kişinin ise Birecik Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Viranşehir'de de benzer şekilde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle 11 kişinin hafif yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, olayın ilk anından itibaren ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ, AFAD, güvenlik birimleri ve ilgili kurumların koordineli şekilde müdahale ettiği ve sahadaki çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

BİRECİK VE VİRANŞEHİR'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Birecik ve Viranşehir ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Ayrıca özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Yaşanan olumsuz hava yüzünden hayatını kaybeden Nur Çakmak'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Ölen Çakmak'ın öğretmen adayı olduğu sınavlara hazırlandığı öğrenildi. Şanlıurfa Valiliğinden de hayatını kaybeden Çakmak için başsağlığı, yaralılar için de acil şifalar temennisinde bulundu.