Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 19:14, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 19:16
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Kırsal Yukarıgöklü Mahallesi yakınlarında yolda minibüs bekleyen 70 yaşındaki Abdulkadir Karakuş, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.
Ayağından, kolundan ve kafasından yaralanan Karakuş, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.
Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakuş, tedavisinin ardından taburcu edildi.