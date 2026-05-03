Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 19:20, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 19:21
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcu otobüsü, Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.