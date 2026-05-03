Bakan Çiftçi trafik bilançosunu açıkladı: Can kayıpları %10 düştü
Sivas'tan İstanbul'a getirdiği pembe traktörle gelin almaya gitti

Sivas'tan getirdiği pembe traktörü gelin arabasına çeviren Doğukan Turgut, Kağıthane'de gelini aldıktan sonra traktörle birlikte Eminönü'ne gitti. İlgi çeken pembe traktör vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 10:36, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 11:10
Sivas'ta çiftçilik yapan Doğukan Turgut (26), dünyaevine girdiği Sema Turgut'u (24) süslediği pembe traktörle almaya gitti. Kağıthane'deki gelin alma merasiminin ardından çift, pembe traktörün başını çektiği konvoy eşliğinde Eminönü'ne hareket etti. İlgi çeken traktör, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

"Pembe traktörümüzle bir farkındalık projesi yaptık"

Pembe traktörüyle daha önce sosyal farkındalık çalışması yaptıklarını belirten Doğukan Turgut, "İki yıl önce pembe traktörümüzle bir farkındalık projesi yaptık, oldukça ilgi gördü. Geçen yıl Konya Tarım Fuarı'nda birinci oldu. O zamanlar sevgiliydik, bugün evlenmek nasip oldu. Pembe traktörümüzü İstanbul'a getirdik. Anadolu'da yaşayan köylü çocuklarına kız verilmemesi gibi bir ön yargı var. İnsanlar köyde yaşayacağınızı duyunca olumsuz yaklaşabiliyor. Oysa iki gönül bir olduktan sonra nerede yaşadığınızın, ne iş yaptığınızın önemi yok" şeklinde konuştu.

"İnsanların ön yargılarını kırmak istiyoruz"

Konuşmasının devamında köyde yaşayan insanların üretim yapması gerektiğine dikkat çeken Turgut, "Biz köyde üretim yapıyoruz. İnsanların daha iyi gıdaya ulaşması için çalışıyoruz. Köyde yaşayan insanlar üretmezse gıda nasıl sağlanacak? Bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Gelin Sema Turgut ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Aracın yapım sürecinde yanındaydım. Çok gurur verici, kendisiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.

