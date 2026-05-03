Bakan Çiftçi trafik bilançosunu açıkladı: Can kayıpları %10 düştü
Okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağaoğlu vefat etti

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 09:57, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2026 09:59
Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü.

Saldırıda kafasının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralanan Almina Ağaoğlu bugün saat 05.45'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Almina'nın vefatı ile hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 9'a olayda ölenlerin sayısı ise 11'e yükseldi.

