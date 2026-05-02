Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
Türkiye Kamu-Sen 1 Mayıs'ı Çanakkale'de kutladı

Türkiye Kamu-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü "Ecdadın izinde" temasıyla Çanakkale'de geniş katılımla kutladı. Programda hem tarihi vurgular yapıldı hem de kamu çalışanlarının talepleri dile getirildi.

Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 22:02, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 22:03
Türkiye Kamu-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Çanakkale'de düzenlediği programla kutladı. "Ecdadın izinde" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe Genel Başkan Önder Kahveci, sendika yöneticileri, teşkilat mensupları ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen üyeler katıldı. Programa ayrıca şehit ve gazi dernekleri temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri de iştirak etti.

Korteje vatandaşlardan yoğun destek

Program, İskele Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş boyunca vatandaşlar korteje alkışlarla destek verdi. Şehit ve gazi dernekleri ile sivil toplum kuruluşlarının öncülük ettiği yürüyüşte, kamu çalışanları görev kıyafetleriyle yer aldı.

İskele Meydanı'nda coşkulu buluşma

Meydanda toplanan kalabalık, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için edilen dualarla programı sürdürdü. Etkinlikte, İstiklal Savaşı'nda görev almış kahramanların torunları da sahneye çıkarak duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Kahveci'den dikkat çeken mesajlar

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konuşmasında Çanakkale'nin tarihi önemine vurgu yaparak, "Bugün burada sadece bir miting değil, bir ruhun dirilişi yaşanıyor" dedi. Kamu çalışanlarının sorunlarına değinen Kahveci, ücret adaleti, vergi düzenlemesi ve refah payı gibi konularda taleplerini sıraladı.

Kamu çalışanlarının talepleri sıralandı

Konuşmada öne çıkan talepler şu şekilde oldu:

Ücrette adaletin sağlanması

Emeklilik güvencesinin artırılması

Refah payı verilmesi

Vergi dilimlerinin yüzde 15'te sabitlenmesi

3600 ek göstergenin tüm memurları kapsaması

Sözleşmeli yerine kadrolu istihdamın güçlendirilmesi

Kahveci, mevcut toplu sözleşme sistemini eleştirerek daha adil ve grev hakkını içeren bir sendika düzenlemesi talep etti.

Birlik ve kararlılık vurgusu

Programda ayrıca 11 hizmet kolunu temsilen kamu çalışanları sahne aldı. Türkiye Kamu-Sen Andı, binlerce kişinin katılımıyla hep birlikte okundu.

Çanakkale'de düzenlenen program, "önce vatan, önce emek" vurgusuyla birlik ve dayanışma mesajları verilerek sona erdi.

