Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı
Sponsorlu İçerik
'Altın Uçuyor' diye alanlar şimdi zararda

Son bir ayda altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar, özellikle kredi kartıyla taksitli alım yapan yatırımcıları olumsuz etkiledi. Fiyatların zirvede olduğu dönemde vade farkıyla yüksek maliyetle altın alan vatandaşlar, fiyatların düşmesi ve işçilik kesintileri nedeniyle ciddi zararlarla karşı karşıya kalırken, kredi kartı faizleri de yükü artırdı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 07:51, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 07:55
Güvenli liman olarak görülen altın, son bir ayda yaşanan sert dalgalanmalarla yatırımcısını adeta ters köşe yaptı.

Özellikle fiyatların rekor kırdığı geçtiğimiz ay, treni kaçırmak istemeyen binlerce tüketici kuyumculara akın etti.

Nakit parası olmayan vatandaşlar ise çareyi kredi kartına taksit yaptırmakta buldu.

Ancak 'taksitli yatırım' hayali, yüksek banka komisyonları ve altındaki ani düşüşle birleşince büyük bir hüsrana dönüştü.

VADE FARKI VE DÜŞÜŞ BİRLEŞTİ

Kuyumculuk sektöründe kredi kartına uygulanan 3 aylık taksit imkanı, yüksek POS komisyonları yüzünden peşin fiyata ortalama yüzde 8 -10 arasında değişen oranlarda vade farkı yansıtılmasına sebep oluyor.

Geçtiğimiz ay altının zirvede olduğu günlerde 10 gramlık bir işçilikli bileziği taksitle alan bir tüketici, vade farkıyla birlikte toplam 84 bin lira ödeme taahhüdü altına girdi. Bugün ise altının ons ve gram bazındaki sert düşüşüyle aynı bileziğin vitrin fiyatı 66 bin liraya kadar geriledi.

"İŞÇİLİK" KESİNTİSİYLE SON DARBE

Düşüş karşısında paniğe kapılan veya acil nakit ihtiyacı doğan vatandaşlar, aldıkları bileziği bozdurmak istediklerinde ise 'işçilik maliyeti' ve 'alış-satış makası' engeline takılıyor.

Vitrinde 66 bin lira olan 10 gramlık bileziği kuyumcu ortalama 60 bin liradan geri alıyor. Böylece tüketici, sadece 30 gün önce 84 bin liraya borçlanarak aldığı üründen tam 24 bin lira zarar etmiş oluyor.

BORÇLA, KARTLA YATIRIM OLMAZ

Türkiye Gazetesinden Kaan Zenginli'ni haberine göre: Piyasadaki bu hareketliliği değerlendiren Kapalıçarşı esnaflarından kuyumcu Ramazan Keskintaş, vatandaşları uyardı: Fiyatlar yükselince herkes 'altın uçuyor' diyerek kredi kartına yüklendi.

Biz 'kredi kartıyla, vade farkı ödeyerek altına yatırım yapılmaz' dememize rağmen dinletemedik. Çünkü banka o taksite faiz uyguluyor. Ayrıca işçilikli ürünler satılırken değer kaybeder. Şimdi fiyatlar düşünce herkes zararına bozdurmaya çalışıyor. Altın, uzun vadeli ve eldeki nakitle alınması gereken bir yatırımdır; borçla veya taksitle altın almak kumardır.

ASGARİ TUTAR ÖDEME TUZAĞI

Taksitle altın alan vatandaşları bekleyen risk sadece fiyat düşüşü değil. 84 bin liralık altını taksitle alıp bu borcun taksitlerini ödemekte zorlanan tüketiciler, ekstre geldiğinde çoğu zaman yalnızca asgari tutarı yatırabiliyor.

Bu durumda yüzde 4-5 seviyelerine ulaşan kredi kartı faizleri devreye giriyor. Böylece yatırımcı, altının düşmesiyle ettiği zararın üzerine bir de bankaya yüksek faiz ödemeye başlıyor. Kısacası yatırımcı; altın fiyatları ilerleyen aylarda toparlasa bile, asgari ödeme yüzünden bankaya kaptırdığı bu faizler nedeniyle çok uzun süre zarardan kurtulamıyor.

Not: Fiyatlar ortalama alınmıştır. **28 Şubat (Kapalıçarşı, kriz günü)

