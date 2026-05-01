Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Ekonomik daralma otomotiv devini vurdu: 1.400 kişi işten çıkarılacak!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Alışkanlığım böyle! Yılda 300 kez doktora gitti
Devlet korumasındaki gençlere istihdam kolaylığı
1 Mayıs'ta Taksim'den Birlik Mesajı: Kamu Çalışanlarının Talepleri Dile Getirildi
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Sıra diğer tekliflerde
Uluslararası adli iş birliği büroları 16 ilde daha kuruluyor
Yüzlerce çalışanı olan köklü firma konkordato talep etti
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
Sosyal medyada yeni dönem: '15 yaş' sınırı Resmi Gazete'de
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
Bakan Gürlek: O kişi hakim savcı değil, soruşturma başlatıldı
Başsavcı Vekili Sağlam: Bahis operasyonları lig bitiminde hızlanacak
EGM görevine başlayan Ali Fidan'dan ilk açıklama
Köy öğretmeni 4 yıldır öğrencilerine sınıfta sofra kuruyor
KGM'den 'HGS Borcu' uyarısı: Sakın o linklere tıklamayın!
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına resen soruşturma
USK açıkladı: Çiğ süt fiyatı yarından itibaren zamlanıyor
Erdoğan: İşçimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz
KİT'lerdeki personel bilançosu: İşte çalışan sayısı ve statüleri
RTÜK'ten ekranlardaki şiddet içerikli dizilere ceza
'İmamoğlu suç örgütü' davasında 15 sanığın tahliyesine karar verildi
TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı
MEB'den LGS'de özel gereksinimli öğrencilere yeni uygulama
Anket sonuçlandı: Ekonomistler nisan enflasyonu için ne bekliyor?
Hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşecek
IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı
Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Diyanet'ten 'alın teri mukaddestir' hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "İşçi, evine alın teriyle elde ettiği helal lokmayı götürmenin gayretinde olmalıdır. İşveren ise işçiye hakkını tam ve zamanında ödemeye çalışmalı, onun sosyal haklarını gözetmelidir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 17:06, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 17:07
Yazdır
Diyanet'ten 'alın teri mukaddestir' hutbesi

"Alın teri mukaddestir" konulu hutbe cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

İslam'ın kazanç ile infakı, zanaat ile ahlakı bir araya getiren hayat dini olduğu belirtilen hutbede, "Dinimiz, bütün insanlığı iş hayatında hak ve hukuka riayet etmeye, helal-haram bilincini kuşanmaya davet etmektedir. Alın terini mukaddes saymakta, helal ve meşru yollardan rızık temin etmeyi ibadet olarak görmektedir." ifadeleri yer aldı.

Dini ve insani değerlerin çalışma hayatının dışına itilmeye çalışıldığına şahitlik edildiği ifade edilen hutbede, "Oysaki iş ve ticaret hayatındaki faaliyetler ve elde edilen gelirler, Müslüman için bir amaç ya da bir hedef olmamalıdır. Bilakis Allah'ın rızasına ulaşmada, iki cihan saadetini elde etmede bir araç olmalıdır. Bu nedenledir ki biz Müslümanlar ticaretimizde, alışverişimizde, işçi ve işveren ilişkilerimizde iyiliği, adaleti ve merhameti esas alan, ahlaki ilkeleri usta-çırak eğitimi çerçevesinde nesilden nesile aktaran bir anlayışı benimsemek durumundayız." değerlendirmesinde bulunuldu.

İş yerini sadece bir geçim kapısı değil, karşılıklı güvenin hakim olduğu birer emniyet yurdu haline getirmenin herkesin ortak görevi olduğu vurgulanan hutbede, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte işçi işini, sağlam ve kaliteli yapmalıdır. Yaptığı işin ve çalıştığı iş yerinin kendisine bir emanet olduğu bilinciyle hareket etmeli, evine, alın teriyle elde ettiği helal lokmayı götürmenin gayretinde olmalıdır. İşveren ise işçiye hakkını tam ve zamanında ödemeye çalışmalı, onun sosyal haklarını gözetmelidir. İşçinin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışması için gerekli tüm tedbirleri almalıdır. Bu amaçla yapılacak her çalışmanın sadece bir insanın değil, ailenin ve toplumun geleceğini korumak olduğunu unutmamalıdır."

İşveren ya da işçi olmanın insani açıdan hiçbir üstünlüğünün olmadığına dikkati çekilen hutbede, "Allah katında insanların en faziletlisi imanla nasiplenen, ibadet ve güzel ahlakla hayatını süsleyen, takva elbisesine bürünendir. İnsanların en faziletlisi hakkaniyeti, dürüstlüğü, yardımlaşma ve dayanışmayı bütün menfaatlerin üstünde görendir." ifadeleri kullanıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber