TBMM İsrail'in 'Sumud' saldırısını kınadı

TBMM Genel Kurulu, İsrail ordusunun insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yaptığı silahlı müdahaleyi kınayan tezkereyi kabul etti. Tezkerede, aralarında 20 Türk vatandaşının da bulunduğu 175 aktivistin alıkonulması "korsanlık" olarak tanımlanırken, sorumluların uluslararası mahkemelerde hesap vermesi için Türkiye'nin öncü olacağı vurgulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 16:32, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 16:45
TBMM Genel Kurulunda, Küresel Sumud Filosu'na İsrail Ordusu Tarafından Yapılan Silahlı Müdahale Hakkında Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan Meclis Başkanlığı Tezkeresi okundu.

Tezkerede, İsrail'in uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğneyerek, işlemekte olduğu soykırım ve savaş suçlarına bir yenisini eklediği belirtildi.

İsrail'in sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırdığı hatırlatılan tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunan İsrail ordusu hem insani yardımları engellemiş hem de 20'si vatandaşımız toplam 175 Filistin dostu aktivisti alıkoymuştur. Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur. İnsanlığın tüm tahammül sınırlarını aşan İsrail'i uyarıyor, zorla alıkonulan aktivistleri ve vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, hukuksuz bir şekilde alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan insanlık cephesinin tüm üyelerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

Ayrıca başta vatandaşlarımız olmak üzere Küresel Sumud Filosu'nun mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı işgal, soykırım ve apartheid suçlarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara, uluslararası parlamenter asamblelere ve uluslararası kuruluşlara, birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrımızı yineliyoruz."

Tezkerenin okunmasının ardından Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri söz alarak, tezkereye desteklerini bildirdi.

Oylama sonucunda Meclis Başkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi.

