Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
TDV, 85 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştıracak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bu yıl vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında başta Türkiye olmak üzere 85 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştıracak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 13:21, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 13:19
AA muhabirinin vakıftan aldığı bilgiye göre, TDV, vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin, Filistin'de ise 15 bin lira olarak belirledi.

Vakıf bu yıl da "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla Türkiye'de 81 il ve 922 ilçede, yurt dışında ise 84 ülkenin 420 bölgesinde kurban kesim ve dağıtım faaliyetlerini yürütecek.

Toplam 990 bin hisse kurban kesimini hedefleyen TDV, bu kapsamda milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı planlıyor.

Kurbanlar veteriner eşliğinde, İslami usullere uygun şekilde kesilecek

Vakfın görevli ve gönüllülerinin koordinasyonunda kurbanlar veteriner ekipleri eşliğinde, İslami usullere uygun şekilde kesilecek.

Yurt içinde müftülükler ve vakıf şubeleri iş birliğiyle kesilip hazırlanan kurban payları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yurt dışında da görevli ve gönüllüler aracılığıyla milyonlarca ihtiyaç sahibi aileye kurban payları dağıtılacak.

Filistin ve Gazze için bağışlanan kurbanlar, Mısır'dan temin edilerek bayramın ilk gününden itibaren kesilecek.

Kurban etlerinin direkt ulaştırılamaması halinde etler, Mısır'da kiralanacak soğuk hava depolarında muhafaza edilerek uygun zamanlarda Gazze'ye sevk edilecek.

Kurban vekaletleri 27 Mayıs'a kadar verilebilecek

Kurban vekaletleri, 26 Mayıs Salı günü saat 12.00'ye kadar banka/PTT şubeleri ile internet ve mobil bankacılık üzerinden, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar ise "https://bagis.tdv.org" üzerinden alınabilecek.

Vekaletler ayrıca il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubeleri aracılığıyla da verilebilecek.

Yurt dışında yaşayan hayırseverler de din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini emanet edebilecek.

Bunun yanı sıra hayırseverler, 444 62 64 numaralı telefondan kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilecek.

