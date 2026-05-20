Bakan Tekin: Kendi kültürünün motifini okuyabilen nesiller yetiştiriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen "Ankara'da Bindallı" kitabının tanıtım törenine katıldı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, programda Bakan Tekin'e, Anadolu'da geleneksel giyim kültüründe önemli bir yere sahip bindallıları konu alan kitap hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Sırma Nakış Tekniğini Yerinde İnceledi

Tekin, kitabın hazırlanma süreci ve içeriğine ilişkin sorular sorarak çalışmalar hakkında bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu. Tanıtımın ardından enstitü bünyesindeki müzeyi de gezen Tekin, burada sergilenen asırlık bindallıları inceledi, eserlerin tarihi geçmişi hakkında bilgi aldı. Program kapsamında Bakan Tekin'e sırma nakış tekniği uygulaması da canlı olarak gösterildi.

"Kendi Kültürünün Motifini Okuyabilen Nesiller Yetiştiriyoruz"

Daha sonra programa ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Yusuf Tekin, yeni neslin kültürel kodlarıyla büyümesi gerektiğine işaret ederek şunları söyledi:

"Çocukların kendi kültürünün sesini işitebilen, motifini okuyabilen, emeğin kıymetini bilen, güzelliği ölçüyle kavrayan, ailesiyle, milletiyle ve insanlıkla sahih bağ kurabilen şahsiyetler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu anlamda kültürü yeni kuşaklarla buluşturan çalışmaları çok kıymetli buluyoruz."

Bakan Tekin, eserin hazırlanmasında emeği geçen Ankara Olgunlaşma Enstitüsü yöneticilerine, öğretmenlerine, usta öğreticilerine ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden akademik katkı sunan hocalara teşekkürlerini iletti. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin de katıldığı programda, Bakan Tekin'e eşi Ayşe Tekin eşlik etti.

"Ankara'da Bindallı" Kitabının İçeriği

Üç bölümden oluşan kaynak niteliğindeki kitapta; geleneksel giyim, kalıp ve süsleme tekniklerine ilişkin detaylı akademik incelemeler yer alıyor. Eserde, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü müzesinde korunan 23 nadide bindallının dikiş, kalıp, desen, süsleme özellikleri ve yapım tekniklerine dair derinlemesine analizlere yer veriliyor.