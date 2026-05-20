Bakan Tekin: Kendi kültürünün motifini okuyabilen nesiller yetiştiriyoruz

Bakan Gürlek açıkladı: İnfazdaki '1 güne 2 gün' avantajı kaldırılıyor
Bakan Gürlek açıkladı: İnfazdaki '1 güne 2 gün' avantajı kaldırılıyor
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Yola Çıkmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Tıp tarihinde ilk: 1500 kilometre uzaktan böbrek taşı ameliyatı
Tıp tarihinde ilk: 1500 kilometre uzaktan böbrek taşı ameliyatı
TÜİK açıkladı: Evden hırsızlıkta en çok ne çalınıyor?
TÜİK açıkladı: Evden hırsızlıkta en çok ne çalınıyor?
MİT arşivinden çıkan 84 yıllık sır: Nazi propagandası için dini alet etti!
MİT arşivinden çıkan 84 yıllık sır: Nazi propagandası için dini alet etti!
Kılıçdaroğlu: CHP haram ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz
Kılıçdaroğlu: CHP haram ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Mahkemeden emsal karar: Gece atılan mesajlar fazla mesai sayılabilir!
Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor
Antalya SGK'daki rüşvet soruşturması genişliyor
Tüm yurtta sağanak var: 5 kente sel uyarısı
Tüm yurtta sağanak var: 5 kente sel uyarısı
Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi
Hintli öğrencinin Türkçe eğitim ücreti, KDK kararıyla iade edildi
Erdoğan: Tüm gençlerimizi aynı samimiyetle bağrımıza bastık
Erdoğan: Tüm gençlerimizi aynı samimiyetle bağrımıza bastık
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
MSB'den İsrail'e tepki: Bu bir korsanlık eylemidir
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Refakat iznine esas sağlık raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
7 ilde 'PAYMIX-4' operasyonu: 657 hesap bloke edildi
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Motorine zam geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak
Motorine zam geliyor: Pompa fiyatlarına yansıyacak
Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
200 bin liralık otel faturası rotayı değiştirdi! Eve dönüş
200 bin liralık otel faturası rotayı değiştirdi! Eve dönüş
TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi
TFF bahiste başkanlar için düğmeye bastı: Küme düşme tehlikesi
UEFA finali öncesi İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
UEFA finali öncesi İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
Marketlerde yeni dönem: TETT'si geçmiş ürünler için özel reyon kurulacak!
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
15 yaş altına e-Devlet ile yaş doğrulaması yapılacak
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Yağışlı hava dalgası yarın giriş yapıyor: 6 gün sağanak var!
Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık
Cevdet Yılmaz: Yasa dışı bahisle mücadelede çok boyutlu eylem planı hazırladık
MEB 'Geleceğin Yıldızları'nı ödüllendirdi: İşte en ilgi gören etaplar
MEB 'Geleceğin Yıldızları'nı ödüllendirdi: İşte en ilgi gören etaplar
10 yıllık kira uyuşmazlığına 5 saatte telefonla çözüm
10 yıllık kira uyuşmazlığına 5 saatte telefonla çözüm
Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!
Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!
Aksaray DSM'de rüşvet skandalı: Müdür ve şef dahil 9 tutuklama
Aksaray DSM'de rüşvet skandalı: Müdür ve şef dahil 9 tutuklama
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin: Kendi kültürünün motifini okuyabilen nesiller yetiştiriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yayımlanan ve geleneksel giyim kültürünün en nadide parçalarını bir araya getiren "Ankara'da Bindallı" kitabının tanıtım törenine katıldı. Enstitü müzesindeki eserleri inceleyen Tekin, projenin kültürel şahsiyet inşasındaki önemine dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2026 15:36, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2026 15:38
Yazdır
Bakan Tekin: Kendi kültürünün motifini okuyabilen nesiller yetiştiriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen "Ankara'da Bindallı" kitabının tanıtım törenine katıldı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, programda Bakan Tekin'e, Anadolu'da geleneksel giyim kültüründe önemli bir yere sahip bindallıları konu alan kitap hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Sırma Nakış Tekniğini Yerinde İnceledi

Tekin, kitabın hazırlanma süreci ve içeriğine ilişkin sorular sorarak çalışmalar hakkında bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu. Tanıtımın ardından enstitü bünyesindeki müzeyi de gezen Tekin, burada sergilenen asırlık bindallıları inceledi, eserlerin tarihi geçmişi hakkında bilgi aldı. Program kapsamında Bakan Tekin'e sırma nakış tekniği uygulaması da canlı olarak gösterildi.

"Kendi Kültürünün Motifini Okuyabilen Nesiller Yetiştiriyoruz"

Daha sonra programa ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Yusuf Tekin, yeni neslin kültürel kodlarıyla büyümesi gerektiğine işaret ederek şunları söyledi:

"Çocukların kendi kültürünün sesini işitebilen, motifini okuyabilen, emeğin kıymetini bilen, güzelliği ölçüyle kavrayan, ailesiyle, milletiyle ve insanlıkla sahih bağ kurabilen şahsiyetler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu anlamda kültürü yeni kuşaklarla buluşturan çalışmaları çok kıymetli buluyoruz."

Bakan Tekin, eserin hazırlanmasında emeği geçen Ankara Olgunlaşma Enstitüsü yöneticilerine, öğretmenlerine, usta öğreticilerine ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden akademik katkı sunan hocalara teşekkürlerini iletti. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin de katıldığı programda, Bakan Tekin'e eşi Ayşe Tekin eşlik etti.

"Ankara'da Bindallı" Kitabının İçeriği

Üç bölümden oluşan kaynak niteliğindeki kitapta; geleneksel giyim, kalıp ve süsleme tekniklerine ilişkin detaylı akademik incelemeler yer alıyor. Eserde, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü müzesinde korunan 23 nadide bindallının dikiş, kalıp, desen, süsleme özellikleri ve yapım tekniklerine dair derinlemesine analizlere yer veriliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber