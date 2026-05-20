Yeni yönetmeliğe göre tek hekim raporlarında değişiklik var mı?

Sağlık Bakanlığı'nın uzun süredir hazırlığını yürüttüğü Sağlık Raporları Yönetmeliği, 19 Mayıs 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu personeli arasında en çok merak edilen konuların başında tek hekim raporu sürelerinde değişiklik olup olmayacağı geliyordu. Yönetmelik incelendiğinde bu alanda 2011'den bu yana geçerli olan kuralların aynen korunduğu görüldü.

Tek Hekim Raporu Süreleri Değişmedi

Yeni yönetmeliğin istirahat raporlarını düzenleyen 12. maddesi, mevcut uygulamayı büyük ölçüde koruyor. Buna göre:

- Tek hekim raporu ile bir defada en fazla 10 gün istirahat raporu verilebilecek.

- Raporda kontrol muayenesi öngörülmüşse kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en fazla 10 gün daha rapor verilebilecek.

- Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi durumunda 10 günü aşan raporlar için sağlık kurulu raporu zorunlu olacak.

- Bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından aynı kişiye verilebilecek istirahat raporlarının toplamı 40 günü geçemeyecek.

Bu süreler, 2011 yılında yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'teki düzenlemelerle birebir örtüşüyor.

Yönetmeliğin Bu Konudaki Tek Yeniliği

Yeni yönetmelikte sürelerde değişiklik yapılmamış olsa da uygulamada küçük bir farklılık dikkat çekiyor. 2011 yönetmeliğinde sağlık kurulu bulunan SGK sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusuna ulaşmanın tıbbi açıdan mümkün olmadığı istisnai durumlarda tek hekimlere 10 gün daha rapor yazma imkanı tanınıyordu. Yeni yönetmelikte bu istisna hükmüne yer verilmedi.

Bunun yanı sıra 40 günü aşan raporlarda eski yönetmelikte öngörülen "resmi sağlık kurulu onayı" mekanizması da yeni düzenlemede yer almıyor. Yeni sistemde 40 günü aşan durumlarda raporun doğrudan sağlık kurulunca düzenlenmesi zorunlu hale getirildi.

Memurları İlgilendiren Diğer Değişiklikler

Tek hekim raporu sürelerinde değişikliğe gidilmemiş olsa da yeni yönetmelik kamu personelini yakından ilgilendiren başka düzenlemeler de içeriyor. Refakat iznine esas sağlık kurulu raporlarında format değişti, atamaya esas raporlarda aşılanma durumu gizli kriter olarak değerlendirmeye alınacak, raporlara itiraz süreci yeniden düzenlendi.