Ekmek almaya çıkan yaşlı adam durakta oturur vaziyette ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde ekmek almak amacıyla evinden dışarı çıkan yaşlı bir adam, yol üzerindeki otobüs durağında dinlenmek için oturdu. Durakta şahsın uzun süre hareketsiz ve oturur vaziyette durduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumundan şüphelenerek yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, cadde ve durak çevresinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yaşlı adamın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.