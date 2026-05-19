Devlet Sert'ten İsrail'e Sert Tepki: Mahmut Arslan ve Vicdan Gönüllüleri Derhal Serbest Bırakılmalıdır!

Genel Başkan Sert, yaşanan bu olayı "uluslararası sularda gerçekleştirilen organize bir devlet korsanlığı ve insanlık suçu" olarak nitelendirdi.



Gelişmeler üzerine acil bir açıklama yapan Devlet Sert, saldırının yalnızca sivil bir yardım filosunu değil; doğrudan insanlık onurunu, küresel vicdanı, uluslararası hukuku ve mazlum Filistin halkının asgari yaşama hakkını hedef aldığını vurguladı. Siyonist işgal rejiminin haydutça yaklaşımlarının artık küresel güvenliği tehdit eden bir barbarlık seviyesine ulaştığını belirten Sert, esir tutulan tüm sivil aktivistlerin hiçbir ön koşul olmaksızın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.



"Onların Yükü Ekmekti, İlaçtı, Merhametti"



Saldırıya uğrayan gemilerin tamamen sivil ve insani misyonlarla hareket ettiğini hatırlatan Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başta Genel Başkanımız Mahmut Arslan olmak üzere Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin'in ve çok sayıda vicdan gönüllüsünün hukuksuz şekilde alıkonulması kabul edilemez. Küresel SUMUD Filosunda bulunan insanlar silah taşımıyordu. Onların yükü; ekmekti, ilaçtı, insanlıktı, merhametti, vicdandı. Ancak siyonist işgalci İsrail bir kez daha göstermiştir ki; çocukların açlığından değil, insanlığın birleşen vicdanından korkmaktadır. İnsanlık adına yola çıkan insanların silah zoruyla durdurulması, iletişimlerinin kesilmesi ve esir alınmaları çok açık bir insan hakları ihlalidir. Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin başta olmak üzere sivil aktivistler derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılmalıdır."



"Mahmut Arslan'ın Yürüyüşü Tarihi Bir Vicdan Seferidir"



HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Kurulu'nda oy birliğiyle alınan "Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün mağdur ve mazlumları HAK-İŞ'ten alacaklıdır" vizyon belgesine atıfta bulunan Devlet Sert, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın bu tarihsel sorumlulukla harekete geçtiğini belirtti. Sert, "Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın Kasr-ı Sadabat gemisinden yaptığı çağrıda ifade ettiği gibi, bu mücadele yalnızca bir yardım organizasyonu değildir. Bu mücadele, insanlığın yeniden ayağa kalkma mücadelesidir. Bu sefer bir vicdan seferidir. Bu yolculuk, insanlık onurunu ayakta tutma mücadelesidir. Bu yürüyüş, Gazze'de abluka altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize "yalnız değilsiniz" deme iradesidir." dedi.

Küresel Sendikal Harekete ve Uluslararası Kurumlara Acil Çağrı



Genel Başkan Devlet Sert; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, ABD, Avrupa Birliği, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Gazze'deki soykırımı ve uluslararası sulardaki bu eşkıyalığı sadece seyrettiğini belirterek, tarihi bir hesaplaşmanın eşiğinde olunduğunu ifade etti. Sert, HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş olarak üyesi bulunulan uluslararası çatı örgütlerine şu net çağrıyı yaptı:

" ITUC, ETUC, ILO ve ATUC başta olmak üzere tüm küresel sendikal hareket, işçilerin ve ezilenlerin ortak sesi olarak bu korsanlık girişimine karşı sessizliğini bozmalı ve net bir tavır almalıdır.

" Uluslararası hukuk ve insan hakları örgütleri, Siyonist İsrail'in egemenlik sınırları dışındaki bu illegal askeri müdahalesine karşı yaptırım mekanizmalarını acilen devreye sokmalıdır.

" Hukuksuz bir biçimde rehin tutulan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin ve tüm dünya devletlerinden gelen sivil aktivistler derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır.



"Sonuna Kadar Mücadele, Kesintisiz Dayanışma"



Büyük HAK-İŞ ve Öz Sağlık-İş teşkilatlarının tüm yönetim kadroları, üye sendikaları ve yüz binlerce emekçisiyle birlikte liderlerinin arkasında dimdik durduğunu deklare eden Devlet Sert, açıklamasını şu kararlı sözlerle tamamladı:

"Büyük HAK-İŞ Teşkilatı, Yönetim Kurulumuz, üye sendikalarımız, teşkilatlarımız ve emekçilerimiz; Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin'in yanındadır. HAK-İŞ olarak; Filistin halkının haklı mücadelesini savunmaya, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanıncaya, abluka kaldırılıncaya ve başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemizden ve dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki; mazlumun yanında durmak bir tercih değil, insanlık borcudur. Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ına, Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin'e ve tüm vicdan gönüllülerine selamlarımızı gönderiyoruz. Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından biri olan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak dualarımızla, mücadelemizle ve dayanışmamızla onların yanındayız. Yaşasın insanlık dayanışması. Yaşasın özgür Filistin mücadelesi. Kahrolsun zulüm, yaşasın adalet."