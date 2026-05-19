Minibüsün çarptığı kadın trafik polisi ağır yaralandı

Kaza, 15 Mayıs Cuma günü saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki 34 MLL 920 plakalı kapalı kasa minibüs, trafik akışını yönlendiren kadın polis memuru Ş.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memuru ağır yaralandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, bilinci kapalı olduğu öğrenilen Ş.A., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın polis memurunun kafatasında kırıklar oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi edinildi.

KAZA ANI KAMERADA

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerin ardından rapor tutarken, olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Minibüs sürücüsü Mehmet K. ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mehmet K. adliyeye sevk edildi. Sürücü Mehmet K. işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün trafik akışını yönlendiren kadın polis memuruna çarptığı anlar görülüyor.