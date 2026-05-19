TFF tescil etti: Şampiyonlar, yükselenler ve düşenler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'deki puan durumlarını tescil etti. TFF'den yapılan açıklamada, söz konusu liglerde sona eren sezonun puan durumlarının hakem raporlarına göre tescil edildiği belirtildi.

Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray, 3 Takım Küme Düştü

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştığı sezonda, Hesap.com Antalyaspor, Zecorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımları Trendyol 1. Lig'e düştü.

2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e Yükselenler ve 3. Lig'e Düşenler

Nesine 2. Lig'den Batman Petrolspor, Bursaspor, Mardin 1969 ve Muğlaspor takımları Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Nesine 2. Lig müsabakaları sonucunda Beykoz Anadoluspor, Kepezspor, Karaman FK, Bucaspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, Adanaspor ve Yeni Malatyaspor takımları ise Nesine 3. Lig'e düştü.

3. Lig'de Şampiyonluk Sevinci Yaşayanlar

Nesine 3. Lig'de başarılı bir grafik çizerek bir üst lige çıkma hakkı kazanan ekipler belli oldu. İnegöl Kafkasspor, 12 Bingölspor, Sebat Gençlikspor, Kütahyaspor, Çorluspor 1947 ve 52 Orduspor takımları Nesine 2. Lig'e yükseldi.

Amatör Lig'e Dev Düşüş: 16 Takım Veda Etti

Nesine 3. Lig müsabakaları sonucunda profesyonel liglere veda ederek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşen takımların fazlalığı dikkat çekti.

Buna göre; Astor Enerji Çankayaspor, Kestel Çilekspor, Polatlı 1926, Edirnespor, Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor, Kilis 1984, Suvermez Kapadokyaspor, Hacettepe AŞ Türk Metal 1963, Artvin Hopaspor, 1926 Bulancakspor, Çayelispor, Giresunspor, İzmir Çoruhlu FK, Afyonspor, Bornova 1877 ve Nazillispor takımları gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.