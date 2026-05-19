Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye sorumluluğu omuzlarımızda
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluğun yükü omuzlarımızdadır. Bu yük siyasi bir hedef değildir, anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini geleceğe taşımanın 'Kızılelma'sıdır" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mayıs 2026 13:42, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2026 13:43
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluğun yükü omuzlarımızdadır. Bu yük siyasi bir hedef değildir, anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini geleceğe taşımanın 'Kızılelma'sıdır" dedi.