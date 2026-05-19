Sosyal Medya Hesabında Dini Değerlere Yönelik Yayımlanan Sözler Sebebiyle Cezalandırma, İfade Özgürlüğünü Zedeler Mi?

İfade özgürlüğü demokratik toplumun temel unsurlarından biridir, ancak sınırsız değildir. Toplumun bir kesimini yalnızca inançları nedeniyle aşağılayan, önyargıları körükleyen ve toplumsal barışı bozma riski taşıyan ifadeler ifade özgürlüğü korumasından yararlanamaz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mayıs 2026 14:00, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 10:12
Anayasa Mahkemesi kararına konu olayda başvurucu (2022/52106), sosyal medya hesabında İslam dini, Müslümanlar ve Hz. Muhammed hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan hapis cezası ile cezalandırılmıştır.

İlk derece mahkemesi paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek beraat kararı vermiş; ancak istinaf mahkemesi farklı bir değerlendirme yaparak bazı ifadelerin Müslümanları terör örgütüyle özdeşleştirdiğini ve Hz. Muhammed'e yönelik açık biçimde aşağılayıcı nitelik taşıdığını kabul etmiştir. Mahkeme, bu açıklamaların toplumun dini hassasiyetlerini hedef aldığını ve kamu düzeni bakımından tehlike oluşturabilecek nitelikte olduğunu değerlendirerek başvurucu hakkında hapis cezasına hükmetmiş, ancak cezayı ertelemiş, kanun yolu başvuruları da reddedilmiştir. Daha sonra yapılan bireysel başvuruda ifade özgürlüğünün ihlal edildiği ileri sürülmüştür.

Bireysel başvuruda, sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, paylaşımlarının sadece arkadaş çevresi tarafından görülebildiğini ve açıklamalarının dini eleştiri niteliğinde olduğunu ileri sürmüştür. Ayrıca savunma hakkının da ihlal edildiğini iddia etmiştir. Başvurucuya göre kullandığı ifadeler dini tartışma ve eleştiri sınırları içinde kalmakta olup cezalandırılması demokratik toplum düzeniyle bağdaşmamaktadır.

Anayasa Mahkemesi ise kararında ifade özgürlüğünün demokratik toplumun temel unsurlarından biri olduğunu vurgulamakla birlikte, bu özgürlüğün sınırsız olmadığını belirtmiştir. Mahkemeye göre dini inançlar ve kutsal değerler eleştirilebilir; ancak toplumun bir kesimini yalnızca inançları nedeniyle aşağılayan, önyargıları körükleyen ve toplumsal barışı bozma riski taşıyan ifadeler ifade özgürlüğü korumasından tam olarak yararlanamaz. Özellikle Müslümanları terörle ilişkilendiren açıklamaların toplumsal hoşgörüye zarar verebileceği değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi, mahkemelerin ifade özgürlüğü ile din ve vicdan özgürlüğü arasında makul bir denge kurduğunu kabul etmiş ve başvurucunun cezalandırılmasını demokratik toplum düzeni bakımından gerekli görmüştür. Bu nedenle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği yönündeki iddia "açıkça dayanaktan yoksun" bulunarak kabul edilemez sayılmıştır. Ayrıca savunma hakkına ilişkin şikayet de yeterli dayanak bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.

