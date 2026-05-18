Tarsus'ta 6 kişinin öldürüldüğü olaya yayın yasağı getirildi
Tarsus'ta 6 kişinin öldürüldüğü olaya yayın yasağı getirildi

Mersin'de bir şahsın eski eşini öldürdükten sonra farklı noktalarda gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından silahlı saldırı olayına ilişkin yayın yasağı getirildi.

Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 23:30, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 23:29
Mersin'de bir şahsın eski eşini öldürdükten sonra farklı noktalarda gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda bilanço ağırlaştı. Edinilen bilgiye göre, Metin Ö. (37), Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde eski eşi Arzu Özden'i (32) silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Metin Ö., daha sonra 01 B 9171 plakalı otomobille Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Dörtler Mahallesi'nde Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek silahla ateş açtı. Saldırıda işletme sahibi Sabri Pan kaldırıldığı hastanede, iş yerinde çalışan Ahmet Ercan Can ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçla kaçmaya devam eden saldırgan, Kaburgediği Mahallesi'nde hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay'ı, ardından Yeniköy Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda tır şoförü Abdullah Koca'yı da silahla vurarak öldürdü. İstasyonda şüphelinin vurduğu pompacı Gökay Sefiloğlu'nun da hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şüphelinin saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladığı öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracı bulundu, şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor

6 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı vahşetin ardından şüphelinin yakalanması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli çalışmalar sürerken, zanlının kaçtığı 01 B 9171 plakalı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı. Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyonun devam ettiği öğrenildi.

"Telefon falan çıkaracak sanıyorduk, tabancayı çıkardı"

Lokantada çalışan ve saldırıdan yaralı kurtulan Mehmet Han Topal ise, yaşanan korku dolu anları anlattı. Topal, "Dükkanda çalışıyorduk, paket servisimiz vardı, onu hazırlıyordum. Metin ağabey geldi, dükkana giriş yaptı. Ben de dedim 'Hısım hoş geldin'. Hiç ses, tepki vermedi. Sabri ağabey de işte normal terazinin orada sucuk mu, et mi ne de tartıyordu. Biz de telefon falan çıkaracak sanıyorduk, birden tabancayı çıkardı, çat ağzına verdi. Ben yere eğiliyordum, sıktı bana. Kulağımın buradan geçti zaten. Ondan sonra Sabri ağabeye sıktı, boynuna sıkmış. Sonra geldi bir tane de tezgahın üstünden bana sıktı. Kalçama geldi. İçeriye gitmiş, Ahmet'e sıkmış çocuğun kafasına. Ondan sonra ben can havliyle dışarıya attım kendimi, arkadaşlara haber verdim. Ondan sonra kaçmış gitmiş" dedi.

Öte yandan, cenazelerin tamamı Tarsus Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Olaya ilişkin yayın yasağı getirildi

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, "Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 18/05/2026 tarihli ve 2026/2362 sayılı kararı doğrultusunda Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır" ifadelerine yer verildi.

