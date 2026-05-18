Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp dün adliyeye sevk edilen 154 zanlıdan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Hakimlikçe Kütahyalı ile Uzun'un tutuklanmasına karar verildi, diğerlerinin işlemleri ise sürüyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin arasında banka yöneticilerinin, emniyet personellerinin ve avukatların da bulunduğu öğrenilmişti.

Ayrıca soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma, şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el koyma tedbiri uygulanmıştı.

8 BİN 500 YASA DIŞI SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişimin engellenmesi kararı alınmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıkmıştı.

İfadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başlayan Kütahyalı, "Örgüt üyesi değilim" demişti. Kütahyalı, dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö.'yü tanıdığını söylemiş üzerine kayıtlı araçlar sorulduğunda ise 6 aracı ve 3 evi olduğunu bildirmişti.

46 BUÇUK MİLYON LİRA ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ SORULDU

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Ö. İle 46 buçuk milyon lira şüpheli işlemi hacmi var. Kütahyalı'nın iddiaya göre, S..ay isimli bir ödeme şirketinden, 2024 yılında, 691 bin, 640 bin, 700 bin, 621 bin, 553 bin, 546 bin, 525 bin, 519 bin lira gibi ödemeler aldığı, F.pay ödeme şirketinden, 2023 yılında neredeyse her ay 500 bin, yine 2023 yılında S..y şirketinden neredeyse yer ay 500 bin, 2024 yılında yine başka bir ödeme kuruluşundan 500 bin lira ulaşan düzenle ödemeler aldığı görülüyor.

MASAK RAPORUNDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

İfade tutanağına göre Kütahyalı, birden fazla ödeme kuruluşu üzerinden ödeme almış görünüyor. Geniş bir ödeme ağını ortaya ortaya çıkarmak için hazırlandığı anlaşılan MASAK raporundaki tespitler özetle şöyle;

"Suç örgütünün kurduğu suç ofislerinde rol alan şahıslar ile örgütün yazılım işlerinden sorumlu şahısların olduğu, ayrıca örgütün işleyişini engel olmaya çalışan, örgütün şahısların silahlı eylemlerine de dahil olduğu (kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme vb.), Suç örgütünün kurduğu 'profesyonel aklama sisteminde' rol alan, yüzde 1'lik komisyonlar karşılığında anlaşmalar yaparak haksız kazanç elde eden e-para/ödeme kuruluşları ile banka çalışanlarının olduğu bu kapsamında tespit edilen şahısların olduğu, Suç örgütünün kurduğu profesyonel aklama sisteminde' rol alan suçtan elde edilen paraların yüzde 1'lik komisyonlar karşılığında kuyumcu ve döviz bürolarından nakde çevrilmesini koordine eden fiziki POS'lar ayarlayan şahısların olduğu' şeklinde analiz ve değerlendirmelerin bulunduğu anlaşılmıştır. "

SORUŞTURMAYA KONU ÖDEME ŞİRKETLERİ NELER?

MASAK raporunda , A.B. Teknolojileri, A.Global, Efix. Bilgi T., Kartal., A..is, Semer. vb. çok sayıda paravan şirket üzerinden aklama ağının kurulduğu, bu aklama ağında mega..com, fl..com, fl..com, fl..com, fl..com, fl..com isimli (paneller)siteler üzerinden suçtan elde edilen paraların (yasadışı bahis ve siber dolandırıcılık paralarının) aklandığı belirtiliyor.

Bu ödeme trafiği içinde birçok kez Kütahyalı'nın adı da geçiyor ve savcılar bütün ödemeleri tek tek sordular.

Kütahyalı, "Tarafınıza gönderilen bu paraların, hangi ilişki kapsamında gönderildiğini açıklayınız." sorusu üzerine, 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırttığını söylemişti.

Kredi kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini söyleyen Kütahyalı, "Kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olan, bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum bilmiyorum." demişti.

"KREDİ KARTI BORÇLARIMI DÖNDÜREBİLMEK İÇİN BU İŞE BAŞLADIM"

Kütahyalı ayrıca "Yapmış olduğum tüm işlem, kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kendi kredi kart borçlarını döndürebilmek için bu işe başladım ve böyle devam etti" ifadesini de kullanmıştı. Kütahyalı, savunmasında şu görüşü sık sık yinelemişti:

"Ben 2017-2020 yılları arasında işsizdim ekranlara çıkamıyordum ve bu sebeple gelirim sıfırlandı ve kredi kartlarıma çok borcum birikti ve bir yakınımın tavsiyesi üzerine PERPA'ya giderek, para çektirip düşük faizle ödeme ve bu şekilde kredi kartlarımı döndürmek istedim tavsiye üzerine. Ben de maddi zorlukta olduğum bana mantıklı geldi ve araştırmada yaptığımda bu işleri yapan resmi iş yeri vardı bende bu iş yerlerinden birisine gittim ve bu zamanla bu Mehmet G. ve Servet isimli şahıslara tanıştım bu şahıslarla güven oluştu ve bende kredi kartımı bilgilerimi vererek kartımdan para çekildi ve benim hesabıma aktarıldı. Bu gelen para bana ait benim kredi kartımdan gelen paradır. Kesinlikle bir başkasına veya ödeme kuruluşuna ait bir para değildir. Para birçok kez çekildiği için meblağ yüksek gözükmektedir. Hesabımdan kesinlikle Mehmet G. hariç bir başka bir kimseye para çıkışı olmamıştır."

İfadesinin devamında hamile eşi ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreç nedeniyle psikolojik olarak yıprandığını söyleyen Kütahyalı, "Hayatta hatalarım oldu ama gözaltına alınmama neden olan suçlamaların hiçbirini işlemedim" demişti. Kütahyalı, eşinin düşük yapabileceğini söyleyerek serbest bırakılmasını talep etmişti.

AÇIKLAMAYI ADALET BAKANI YAPMIŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde 200 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

SUÇLAMALAR NELER?

Bakan Gürlek'in sosyal medyadan yaptığı açıklamadaki ifadeler şöyle:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir.

Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz."