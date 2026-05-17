Asgari ücretin 4 katı kazandırıyor: Hasat başladı, İstanbul'dan gelen var

Ege Bölgesi'nin verimli toprak yapısı ve uygun iklim şartlarıyla öne çıkan kenti Aydın, bugünlerde en hareketli tarım sezonlarından birini yaşıyor. Vitamin ve mineral açısından zengin, sindirime yardımcı ve bağışıklık sistemini destekleyici özellikleriyle bilinen enginar, Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi'ndeki tarlalardan toplanarak hummalı bir hazırlık sürecinden geçiyor.

600 Kilometre Uzaktan "Altın" İşlemeye Geldiler

Hasat dönemiyle birlikte mahallede hem üretim hem de temizleme işlemlerinde yüksek bir istihdam hareketi gözleniyor. Kısa süren bu kıymetli sezonda yüksek kazanç elde etmek isteyen profesyonel soyum ustaları, Aydın'ın yolunu tutuyor. Bu ustalardan olan Ali ve Sezgin Çeliktaş kardeşler, tam 600 kilometre uzaklıktan, İstanbul'dan gelerek 6 kişilik ekipleriyle birlikte şafak vakti mesaiye başlıyor.

"Sarraf Altını İşler, Biz Bıçağı İşleriz"

Çocukluk yıllarından beri meyve-sebze tarımının içinde büyüdüklerini belirten Ali Çeliktaş, bu işin dışarıdan kolay görünse de ciddi bir anatomi bilgisi ve kas hafızası gerektirdiğini vurguladı. Kullandıkları aletlerin özel yapım değil, pazardan alınan sıradan mutfak bıçakları olduğunu söyleyen Çeliktaş, mesleğin sırrını şu sözlerle özetledi:

"Sarrafın altını işleyebildiği gibi enginar soyucusunun da bıçağını işleyebilmesi önemlidir. Bıçağını işleyebilen insan bu işte ustadır. Bana sıradan bir bıçak getirin, ben onu tecrübemle enginar soyabilecek kıvama getiririm. Bizim sanatımız ve imzamız bıçağımızdır. Bıçak iyi işlemezse adetli, verimli ve pürüzsüz çanak çıkartamazsınız."

Kararmayı Önleyen Formül: Limonlu ve Tuzlu Su

Kaliteli bir enginar soyumunun kurallarını anlatan Sezgin Çeliktaş ise, kabuğu özünden ve etinden mümkün olduğunca ince ayırarak daha dolgun, yuvarlak bir çanak elde etmeye çalıştıklarını ifade etti. Soyulan enginarların en büyük problemi olan oksitlenmeyi (kararmayı) nasıl önlediklerini de aktaran usta, "Enginarı soyar soymaz hemen limonlu ve tuzlu su karışımının içine atarak korumaya alıyoruz. Malzeme bu suyu iyice bünyesine çektikten sonra, akşam saatlerinde içindeki tüylü kısmı özel bir teknikle temizliyoruz" dedi.

Günde 2 Bin Adet Soyum ve Yüksek Gelir Kapısı

Sabah saat 07.30'da başlayan mesailerinin gece geç saatlere kadar sürdüğünü belirten Çeliktaş kardeşler, işin yorucu ve yoğun bir tempo gerektirdiğini ancak mali getirisinin oldukça tatmin edici olduğunu söyledi. Bir kişinin el hızına ve tecrübesine bağlı olarak günde bin ile 2 bin adet arasında enginar soyabildiğini belirten ustalar, "Bu iş tamamen emeğe dayalı. Kendini bu işe adayan, hızlı ve disiplinli çalışan bir usta, dönemlik bazda hesaplandığında asgari ücretin 4 katına kadar net gelir elde edebilir" diyerek mesleğin ekonomik cazibesine dikkat çekti. Ekibin büyüklüğüne göre 1,5 ila 3 ay arasında değişen hasat periyodu, bölgedeki hareketliliği canlı tutmaya devam ediyor.