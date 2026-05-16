Sobadan sızan gaz can aldı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fatma A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2026 20:55, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2026 20:57
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Derebağ Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Fatma A., yakınlarının durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşları soba ve baca temizliği konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.