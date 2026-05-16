Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ee) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ee) Elektronik tebligat sistemi: 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi ve 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerinin yürütüldüğü Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurulan sistemi,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"4) Kendi tarım alanlarında faaliyet gösterecek mevsimlik tarım işçisinin,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendine "1 adet taşıtı bulunanlar için" ibaresinden sonra gelmek üzere "40 ıncı maddenin otuz dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan şart aranmaz ve bu" ibaresi, sekizinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "K2 veya" ibaresinden sonra gelmek üzere "en fazla 1 adet kamyonet ile faaliyet göstermek üzere" ibaresi eklenmiş, dokuzuncu fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "ve halen geçerli bulunan" ibaresi, on dördüncü fıkrasının (h) bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri ve yirminci fıkrasında yer alan "ve P" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "yeni ortaya çıkan tüzel kişilik" ibaresi "yeni ortaya çıkan kişilik" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "45 gün" ibaresi "60 gün" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş ve (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olsa dahi geçerli araç muayenesi bulunmayan taşıtların yurtdışına çıkışına müsaade edilmez."

"m) B2 ve D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek otomobil cinsi taşıtlara ilişkin;

1) Özmal olarak tescilli olması,

2) 2.900 cm³ silindir hacminden büyük olması,

3) 8 yaşından büyük olmaması,

4) Özmal otobüs sayısının %25'inden fazla olmaması,

5) Kaydedilecek taşıt sayısının 10 adedi geçmemesi,

şarttır. Ancak, bu bendin uygulanmasında aşağıdaki şart ve istisnalar dikkate alınır:

i) Yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı asgari 8 adet özmal otobüsün olması şarttır.

ii) Sürücüsü dahil 9 koltuk kapasitesine sahip otomobil cinsi taşıtlar için (2) numaralı alt bent hükümleri uygulanmaz.

iii) Taşıtlar asgari kapasite hesabı ve kiralık taşıt kullanım oranlarında dikkate alınmaz.

iv) Bu bendin (2) ve (4) numaralı alt bentleri ile (5) numaralı alt bendinde yer alan 10 adet taşıt sınırına ilişkin şartlar uygulanmaksızın, özmal otobüs sayısının %50'sinden fazla olmaması kaydıyla, en fazla 20 adet "Yerli Malı Belgesine" sahip olan elektrikli otomobil cinsi taşıt ayrıca ilave edilebilir.

v) Taşıtlar uluslararası faaliyetlerde kullanılamaz.

vi) Bu bende göre yapılan değerlendirmede varsa virgülden sonraki değerler dikkate alınmaz."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "on kez" ibaresi "beş kez" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "(b), (c) ve/veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan "24 saat" ibaresi "12 saat" şeklinde ve "otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine" ibaresi "sefer başlayıncaya" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve otuz dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu fıkra, geçerliliği devam eden yetki belgeleri ile T türü yetki belgesi haricindeki diğer yetki belgeleri için, yetki belgesi eki taşıt belgesinde asgari 1 adet taşıtı bulunanlar hakkında uygulanır."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 43/A maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan "Bu Yönetmelik kapsamında adlarına;" ibaresi "Bu maddeyle belirlenen yükümlülüklere uyulması kaydıyla, bu Yönetmelik kapsamında adlarına;" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan "uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren iki iş günü" ibaresi "Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren 10 gün" şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"5) Ücret tarifeleri, bu fıkrayla belirlenen usul ve esaslara uygun olması kaydıyla, geçerlilik tarihinin azami 1 ay öncesinden Bakanlığa bildirilebilir. Bu alt bent kapsamında ücret tarifesi bildirilen seferlere ilişkin düzenlenecek yolcu taşıma biletinde, sefer tarihinde geçerli ücret tarifesi esas alınır."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "T1 veya T2 yetki belgesi bulunmayan noktalar ile yolcu terminallerinde yer bulunmaması veya terminal" ibaresi "Geçerli T1 veya T2 yetki belgesi olan yolcu terminallerinde yer bulunmaması veya söz konusu yolcu terminallerinin" şeklinde değiştirilmiş ve aynı alt bende aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ayrıca, 14 üncü maddesinin on dördüncü fıkrasına göre T türü yetki belgesi yenilenmeyen veya iptal edilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılan adreste geçerli T türü yetki belgesine sahip yeni bir terminal işletmecisi bulunmaması halinde, tarifeli olarak faaliyet gösteren yetki belgesi sahipleri tarafından taşıma hattı veya taşıma güzergahları için, bahse konu terminal adresi kalkış/varış veya ara durak olarak kullanılmaya devam edilebilir."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 67/A maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Bu Yönetmeliğin;

a) 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasıyla belirlenen ve Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezasını gerektiren fiilin aynı gerçek veya tüzel kişi tarafından bir takvim yılı içerisinde;

1) İkinci kez işlenmesi halinde alt sınırın iki katı oranında idari para cezası,

2) Üçüncü kez işlenmesi halinde alt sınırın beş katı oranında idari para cezası,

3) Dördüncü ve müteakip tekrarında alt sınırın on katı oranında idari para cezası,

b) 40 ıncı maddesinin on sekizinci fıkrasıyla belirlenen ve idari para cezası gerektiren fiilin aynı terminal işletmecileri tarafından bir takvim yılı içerisinde; üçüncü ve müteakip tekrarında Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen alt sınırın beş katı oranında idari para cezası,

c) 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında öngörülen idari para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin, bir takvim yılı içerisinde ve aynı taşıtla;

1) İkinci kez işlenmesi halinde söz konusu fıkra ile belirlenen idari para cezası yarı oranında arttırılarak,

2) Üçüncü ve müteakip tekrarında söz konusu fıkra ile belirlenen idari para cezası bir kat oranında arttırılarak,

verilir."

"(8) Bu maddeye göre artırımlı olarak verilecek idari para cezalarının uygulanmasında, aynı takvim yılı içerisinde verilen ve tebliğ edilen idari para cezaları esas alınır."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin on birinci fıkrasında yer alan "1/1/2026" ibaresi "1/1/2027" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan "bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle aranmaz" ibaresi "1/1/2027 tarihine kadar aranmaz" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(14) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce 24 üncü maddenin ikinci fıkrasının (m) bendi kapsamında kayıtlı olan otomobil cinsi taşıtlar, 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı oldukları yetki belgesi eki taşıt belgesinden düşülünceye kadar yetki belgesi sahipleri tarafından kullanılmaya devam edilebilir.

(15) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sadece kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere K3 yetki belgesi düzenlenmiş olan gerçek veya tüzel kişiler durumlarını, yetki belgelerinin ilk yenileme tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri zorunlu olup, durumlarını uygun hale getirmeyen yetki belgeleri sahiplerinin taşıt ilave talepleri karşılanmaz.

(16) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla adlarına yetki belgesi düzenlenmiş olan gerçek veya tüzel kişiler için, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine üye olma zorunluluğu, 1/1/2027 tarihine kadar aranmaz.

(17) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce 30 uncu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında gerçekleşmiş olan ihlaller aynı fıkra ile düzenlenen yetki belgesi iptalinde dikkate alınmaz."

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) 67/A maddesinin yedinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay uygulanmaz."

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin Ek-1'inin ücret tablosundaki "C3" simgesinin bulunduğu satırda yer alan "19.856" ibaresi "253.395" şeklinde ve "K3" simgesinin bulunduğu satırda yer alan "9.926" ibaresi "253.395" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.