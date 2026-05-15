72 uzman katıldı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi!
Usta sanatçı Kadir İnanır yoğun bakıma alındı!

Geçtiğimiz yıl yaşadığı ağır sağlık sorunlarını geride bırakmaya çalışan Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, dün gece aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 23:16, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 23:11
Türk sinemasının "Selvi Boylum Al Yazmalım"dan "Tatar Ramazan"a uzanan dev ismi Kadir İnanır, sevenlerini bir kez daha korkuttu. Dün gece saatlerinde evinde aniden fenalaşan usta oyuncu, yakınlarının durumu fark etmesiyle birlikte vakit kaybetmeden Beşiktaş'ta bulunan bir hastaneye ulaştırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalelerin ardından doktorlar, İnanır'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam etmesine karar verdi.

Hastane yönetiminden henüz durumun seyrine ilişkin resmi bir bülten yayınlanmadı; ancak usta aktörün müşahede altında tutulduğu ve hayati fonksiyonlarının yakından takip edildiği gelen bilgiler arasında.

75 yaşındaki Kadir İnanır, son bir yıldır ardı ardına gelen sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Sanatçının zorlu süreci şu şekilde gelişmişti. 24 Mart 2024'te beyne pıhtı atması sonucu acil ameliyata alındı ve uzun süre yoğun bakımda kaldı. Taburcu olduktan kısa bir süre sonra akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastane günleri başladı. Yaklaşık bir yıldır yoğun bir rehabilitasyon süreci geçiren İnanır, sağlığına kavuşmak için büyük çaba sarf ediyordu.

