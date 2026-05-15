Karara uymadılar, soruşturma açıldı: RK'den 'dondurma dolabı' kararı

Rekabet Kurulu, endüstriyel dondurma üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ ile Magnum Dondurma AŞ hakkında, serbest piyasa koşullarını ihlal ettikleri ve daha önce alınan kurul kararlarına uymadıkları gerekçesiyle resmi soruşturma başlattı.

Eski Karara Uyulmadığı Şüphesi Soruşturmaya Dönüştü

Rekabet Kurumu'ndan yapılan resmi açıklamada, kurulun 18 Mart 2021 tarihli kararında yer alan geçici tedbirlere uyulmadığı şüphesiyle bir ilk inceleme başlatıldığı belirtildi. Yapılan incelemeler neticesinde, pazar gücünü kararlara aykırı şekilde kullandığı iddia edilen iki dev firmaya doğrudan soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Küçük Esnafın Dolabına "Rakip Kotası" Geldi

Soruşturma kararıyla birlikte, piyasadaki rekabetin canlı tutulması amacıyla ezber bozan bir tedbir kararı da yürürlüğe girdi. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde uygulanacak yeni kurallar şu şekilde:

100 metrekare ve altında kapalı satış alanına sahip (bakkal, büfe, küçük market) satış noktalarında, Unilever/Magnum dışında başka bir dondurma dolabı bulunmuyorsa, mevcut dolabın toplam hacminin tek bir blok halinde yüzde 30'luk alanı rakip ürünlere ayrılacak.

Bu alana kesinlikle Unilever veya Magnum ürünleri konulamayacak ve üzerine "Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır" ibaresini içeren etiketler yapıştırılacak.

Ürün Yoksa Dolap Boş Kalacak, Kota Yüzde 50'ye Çıkabilecek

Tedbir kararına göre, söz konusu küçük esnaf noktasında o an için rakip bir dondurma markası bulunmuyor olsa dahi, belirlenen yüzde 30'luk alan boş bırakılmak zorunda olacak. Ayrıca, dondurma satan noktanın (esnafın) talep etmesi halinde, rakiplere ayrılan bu zorunlu alan oranı yüzde 50'ye kadar yükseltilebilecek.

Kurumdan Hatırlatma: Soruşturma Doğrudan Ceza Demek Değil

Rekabet Kurulu, kamuoyunda yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla, alınan soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin kesin olarak kanunu ihlal ettikleri ve doğrudan bir yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmediğini özel bir notla hatırlattı.