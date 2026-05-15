Gazzeli kadın, Filistin kimliğini korumak için eşyalarını göçlerinde yanında taşıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı saldırıları başlamadan önce Refah Belediye binası içinde bir bölümde kişiye özel bir müzenin müdürü olan Şahin, artık Han Yunus'un Mevasi bölgesinde bir çadırda yaşıyor.

Saldırılar devam ederken tam 12 defa göç eden ve son yerinden edilme sürecinde de ağır yaralanan Şahin, Nekbe'nin 78'inci yılında, yaşadığı çadırda Filistin kültürel mirasının ürünlerini sergileyerek hafızaları canlı tutmaya çalışıyor.

İsrail'e rağmen Filistin kültürel mirasını ayakta tutmaya çalışıyor

"Kültürel mirası koruyanlar olduğu müddetçe vatan emin ellerde" diyen Şahin, sakladığı ve her göç ettiği yere beraberinde getirdiği binlerce parçanın hepsinin 1948 öncesine tarihlendiğini söyledi.

"İsrail'in kültürel mirası yok etme ve çalma çalışmalarına rağmen bizler köklerimize bağlıyız. Nekbe, benim Refah müzesinden geriye kalanları sergileyebileceğim en anlamlı gün. Bu günde şehitlerimizi, kahramanlarımızı, esirlerimizi ve öldürülen çocuklarımızı anıyoruz." diyen Şahin, Nekbe münasebetiyle elindeki antik ve tarih kokan parçaları sergilemek istediğini kaydetti.

Saldırıların başladığı ilk günlerde müzenin bombalandığını sonrasında da Gazze'deki müzeler ve tarihi eserlere yönelik sistematik yıkımın başladığını kaydeden Şahin, "Amaç, medeniyetin tüm emarelerini ortadan kaldırmak ve kimliğimizi yok etmekti ama biz İsrail'e rağmen, kimliğimizi ve kültürel mirasımızı çalmasına rağmen antik koleksiyonlarımızı korumaya kararlıyız." diye konuştu.

Refah'a dönme ve müzesini yeniden açmayı hayal ediyor

Elinde tuttuğu karanfil kolyesinin en az 100 yıllık ömrü olduğunu ama hala "karanfil koktuğunu" dile getiren Şahin, Filistin meselesi ve kültürünü yeni neslin hafızasında diri tutma konusundaki kararlılığını şu şekilde anlattı:

"Topraklarımız özgürleşinceye kadar Filistin meselesi de bu şekilde bizim zihinlerimize kazınmış olarak kalacak. Ağır şekilde yaralanmama rağmen kültürel mirasımızla bağlantılı her şeyi toplamaya çalıştım. Yaşadığım müddetçe de Filistin kültürel mirasını ve kimliğini korumaya devam edeceğim."

İnsanların birkaç parça eşya ile göç ettikleri bir süreçte sırf Filistin kimliğini korumak için büyük çaba göstererek müzesine ait parçaları da gittiği yerlere götüren Şahin, "12 defa göç ettim. İnşallah bir dahaki göçümde Refah'a dönerim ve müzeyi yeniden açarız." temennisinde bulundu.