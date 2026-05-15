İSPARK'ta 1 saat park, 3 köprü geçişinden pahalı

İBB Meclisi'nin Aralık 2025 oturumunda aldığı kararla, İSPARK'ın işlettiği açık ve kapalı otoparklarda 2026 yılı tarifeleri revize edildi. Yeni düzenlemeyle ücretler, ilçe ve otopark türüne göre yüzde 33,3 ile 62,5 arasında artırıldı.

Fatih-Tarihi Yarımada ve Kadıköy-Rıhtım bölgelerindeki kapalı ve açık otoparklarda 1 saatlik ücret 150 liradan 220 liraya yükseldi. Aynı bölgedeki yol kenarı otoparklarında günlük ücret ise yüzde 62,5 artışla 400 liradan 650 liraya çıktı.

İspark 1 saatlik ücreti 3 köprüyü solladı

Ücretlerin güncellenmesiyle birlikte ortaya çıkan karşılaştırma şöyle:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti: 95 TL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti: 59 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti: 59 TL

Üç köprü toplam: 213 TL

İSPARK (Fatih/Kadıköy bölgesi) 1 saatlik ücret: 220 TL

Buna göre İstanbul'un Boğaz'ı ve Haliç'i geçen üç köprüden birden geçmenin toplam maliyeti, belirli bölgelerdeki bir saatlik otoparka park etme bedelinin altında kalmaktadır.

İspark ücretlertini İBB, köprü ücretlerini Otoyol A.Ş. belirliyor

Öte yandan köprü ücretleri Hazine'ye bağlı bir şirket olan Otoyol A.Ş. tarafından belirlenen sabit tarifelerken, İSPARK tarifeleri İBB Meclisi kararıyla şekillenmekte ve belediye bütçesine gelir olarak yansımaktadır. İki ücret kaleminin yönetim yapısı ve artış dinamikleri birbirinden farklı olmakla birlikte, vatandaş açısından günlük ulaşım maliyeti içindeki karşılaştırmalı ağırlığı giderek öne çıkmaktadır.