Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Haftanın son işlem günü borsa

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,81 azalışla 14.526,47 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 11:09, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 11:09
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kazanarak 14.644,70 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 118,23 puan ve yüzde 0,81 azalışla 14.526,47 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,52 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 8,79 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda dün yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde görülen sert yükselişler bugün yerini artan petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyonist endişelerden ve tahvil faizlerindeki yükselişlerden kaynaklı satış baskısına bıraktı.

Teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin iyimserliğe karşın ABD/İsrail-İran Savaşı'ndan kaynaklı etkiler piyasalardaki risk iştahında kırılganlıklara işaret ediyor.

Yatırımcılar, borsalardaki yapay zeka temelli yükselişlerin ne kadar sürdürülebilir olduğunu sorgularken, ABD-Çin görüşmelerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda da kararsız görünüyor.

Taraflar arasında ekonomik işbirliğinin arttığına dair işaretler olmasına karşın piyasaların beklediği şeyin İran konusunda bir ilerleme olması ve bu konuda kayda değer bir ilerlemenin kaydedilmemiş olması piyasalardaki risk iştahını baskılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 seviyelerinin destek, 14.600 ve 14.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

