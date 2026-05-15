OYAK üyesinin sesini duymalı

İlave doğum izni başvuruları için son gün
İlave doğum izni başvuruları için son gün
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
22 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde operasyon: 5 kişi gözaltına alındı
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
MİT, Kandil'le temasa geçti: 10 gün içinde ortaya yol haritası çıkacak
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
AK Parti'li vekilin eşine fakirlik belgesi skandalı: Soruşturma açıldı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

OYAK üyesinin sesini duymalı

Üye birikimlerini doğru yatırımlarla korumak ve büyütmek için kurulan, Tamamlayıcı Mesleki Emeklilik Fonu olarak hayat geçirilen Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), gelinen süreç itibariyle beklentileri karşılayamamaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 11:45, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 11:46
Yazdır
OYAK üyesinin sesini duymalı

106 bine yakın Emekli Maaş Sistemi üyesi olan OYAK, 2025 yılı nemasını yüzde 37,1 olarak açıklamıştır. Bu nema, istatistiklere bakıldığında son 23 yılın en düşük ikinci nemasıdır. Açıklanan yüzde 37,1'lik nema her ne kadar OYAK gerçekleri ile örtüşse de, piyasa gerçekleri ve üyelerin haklı beklentileri ile uzaktan yakından örtüşmemektedir. Sonuç itibariyle, OYAK'a güvenen üyeler, büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır.

Bu durum, kabul edilebilir durum olmamakla birlikte, OYAK'ın kuruluş amacından uzaklaştığını göstermektedir. Bu yüzden OYAK, öz kaynaklarını kullanarak, üyelerinin beklentilerini karşılayacak bir nemayı ivedilikle sübvanse etmeli, EMS aylıklarının düşmesine sebep olmamalıdır.

Ayrıca, OYAK'a bağlı iştiraklerin değerlemelerinin sağlıklı bir şekilde yapılmadığını, geçmiş yıllara göre bağış ve yardım oranlarında aşırılıklar olduğu da görülmektedir. Bu veriler sonucunda, OYAK'a güvenin sarsıldığı da gün gibi ortadadır.

Üyeler arasında rahatsızlık oluşturan bir diğer husus ise, genel kurul ve denetim kurullarındaki temsiliyetin adil olmayışıdır. Bu yüzden, OYAK statüler arasında adil bir temsiliyeti inşa ederek, kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmalı ve kuruma olan aidiyet duygusunu güçlendirmelidir.

Bu anlamda, OYAK'ın üyelerin hakkını koruyan yapısını muhafaza etmesini ve daha şeffaf, daha adil bir şekilde üyesinin hak ve menfaatlerini korumaya devam etmesini hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Tuncay Cengiz

DMS Genel Başkanı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber